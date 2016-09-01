دون تجاوز 4 ملايين برميل طهران توافق على رفع طفيف لإنتاج النفط

وافقت إيران، الأربعاء، على رفع طفيف لإنتاجها من النفط لكن دون تجاوز مستوى 4 ملايين برميل، حسب ما ذكرت مصادر من المنتدى الدولي للطاقة الذي ينعقد في الجزائر لقناة "الشروق نيوز".

وعقد الوزير الأول، عبد المالك سلال، صباح الأربعاء، اجتماعا مغلقا مع وزير الطاقة الإيراني، بيجن نمدار زنغنه، لبحث سبل تقريب وجهات النظر بشأن اجتماع أوبك المقرر هذا المساء.

وكانت طهران قد أكدت أنها لن تخفض أو تجمد إنتاجها من النفط حتى تتجاوز عتبة 4 ملايين برميل يوميا، حسبما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، الأربعاء.

وصرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الثلاثاء، أنه قدم إلى الجزائر، فقط لتبادل الأفكار حول إمكانية تجميد أو خفض إنتاج النفط، حيث قال زنغنه "أنا هنا لتبادل الأفكار، لا أكثر من ذلك".

وتحاول إيران إحياء قدراتها الإنتاجية من الخام، واستعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات الدولية في جانفي الماضي، عقب التوصل إلى اتفاق مع القوى الكبرى، وزادت طهران إنتاجها بحوالي 800 ألف برميل يومياً.

وكان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" صرح مؤخرا أن بلاده تدعم جهود استقرار السوق وتحسين الأسعار، ولكن من الضروري لطهران استعادة قدراتها الإنتاجية.

وتنتج جمهورية إيران الإسلامية ما يقارب 4.1 مليون برميل يوميا قبل الحصار، وهي الحصة التي تسعى إيران حاليا إلى وصولها بعد رفع الحصار عليها.