تخص التصديق على اتفاقيات للتعاون الدولي والثنائي رئيس الجمهورية يوقع خمسة مراسيم رئاسية

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خمسة مراسيم رئاسية تخص التصديق على بروتوكولات واتفاقيات للتعاون الدولي و الثنائي، وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

و يخص المرسوم الأول -حسب البيان ذاته- "التصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في افريقيا، المعتمد من طرف الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بمابوتو (موزمبيق) في 11 يوليو سنة 2003" .

كما وقع على المرسوم المتعلق بالتصديق على "الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 جانفي سنة 2007" بالإضافة إلى التصديق على "الاتفاقية الجهوية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسل، في 5 أكتوبر سنة 2012".

ووقع الرئيس بوتفليقة أيضا --حسب المصدر ذاته-- مرسومين يخصان التصديق على "مذكرة تفاهم بشأن مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2014" و "مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2014".