الشرطة الألمانية تقتل طالب لجوء في برلين

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلنت الشرطة الألمانية، إن عناصرها قتلت طالب لجوء في الـ29 كان يستعد لطعن لاجئ آخر في مركز استقبال في العاصمة برلين الليلة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (دي بي أيه)، إن الشرطة تلقت اتصالاً من هذا المركز الواقع في وسط برلين لتوقيف طالب لجوء في الـ27 يشتبه في أنه اعتدى جنسياً، مساء الثلاثاء، في حديقة مجاورة، على لاجئة في الثامنة تعيش في المركز نفسه.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه عندما كان الشرطيون يقتادون المشتبه به مكبلاً إلى سيارة للشرطة حاول لاجئ آخر مهاجمته بسكين.

وأضافت الوكالة، إنه بحسب عدة شهود فإن الرجل الذي يرجح أن يكون والد الطفلة صرخ "لا تستحق العيش بعد فعلتك".

وأفاد المتحدث، أن الشرطيين لردع المهاجم أطلقوا النار عليه وأردوه.

ولم تحدد جنسية اللاجئين.

في وقت طرحت الصحف الألمانية، صباح الأربعاء، تساؤلات حول رد فعل الشرطيين، دافع المسؤول عن نقابة الشرطيين في برلين بودو فالزغراف عن تصرفهم، مؤكداً إنه يجب "منع" الأفراد من إحقاق العدالة بأنفسهم وأنهم تحركوا "لأنهم كانوا في وضع يعرضهم للخطر".

وقال "لا يريد الشرطيون قتل أشخاص لكن حين لا تعطيهم السلطات العامة وسائل أخرى، فإنهم مضطرون للقيام بذلك". وأقر بأنه كان من الممكن تسوية المسألة بطريقة أقل مأساوية لو كان الشرطيون مزودين بمسدسات "تايزر".

ووصل حوالي مليون طالب لجوء العام الماضي إلى ألمانيا هرباً من الحرب في سوريا خصوصاً.