انتفض العشرات من المستفيدين من مشروع 264 سكن تساهمي اجتماعي ببلدية الخرايسية في العاصمة، أمام الورشة، رافعين شعارات منددة بالتأخر الفادح واللامبالاة.
ورفع المستفيدون شعارات منددة بتماطل وتقاعس المرقي العقاري الذي عجز عن تسليمهم السكنات، على الرغم من انطلاق الأشغال منذ أزيد من سبع سنوات، لاسيما أنهم قاموا بتسديد الشطر الأول من السكنات سنة 2011 فضلا عن تسديد الأقساط الخاصة بالصندوق الوطني للسكن نهاية 2013، مشيرين إلى أن نسبة تسديد السكنات تتراوح ما بين 70 إلى 100٪.
وندد الناطق الرسمي باسم المستفيدين محمد علاق، بما وصفه بـ"سياسة التلاعب" التي ينتهجها المرقي بعدما أخل بوعوده السابقة. والدليل أن نسبة الأشغال لا تزال تراوح مكانها.
وتدخلت مصالح الأمن والدرك لتطويق المكان فيما سارعت مصالح البلدية لاحتواء الوضع من خلال تنظيم اجتماع طارئ بين ممثلي الشركة والمستفيدين، حيث كان فرصة للمستفيدين لتبليغ مسؤولي الشركة استياءهم العميق من استهتار المرقي العقاري وتماطله في تسليم المشروع، مؤكدين أن صبرهم نفد، خاصة أنهم يعيشون ظروفا مزرية وأزمة سكن حادة.
من جهته، ممثل عن المدير العام للمؤسسة طمأن المكتتبين باستكمال الأشغال في الأيام المقبلة، كاشفا أن تعطل المشاريع يعود إلى عدم جدية المقاولات المناولة في التعامل مع المشروع، وعدم التزامها ببنود العقد المبرم معها، حيث وقع على محضر يلتزم فيه باستئناف الأشغال في الأيام المقبلة. أما عن المشروع فقد وعد بتسليمه في أجل أقصاه شهر أكتوبر 2017.
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فيما وقع المرقي على التزام بتسليمهم سكناتهم بعد سنة
مكتتبو مشروع 264 مسكن تساهمي بخرايسية ينتفضون
سعيد. ب
انتفض العشرات من المستفيدين من مشروع 264 سكن تساهمي اجتماعي ببلدية الخرايسية في العاصمة، أمام الورشة، رافعين شعارات منددة بالتأخر الفادح واللامبالاة.
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ورفع المستفيدون شعارات منددة بتماطل وتقاعس المرقي العقاري الذي عجز عن تسليمهم السكنات، على الرغم من انطلاق الأشغال منذ أزيد من سبع سنوات، لاسيما أنهم قاموا بتسديد الشطر الأول من السكنات سنة 2011 فضلا عن تسديد الأقساط الخاصة بالصندوق الوطني للسكن نهاية 2013، مشيرين إلى أن نسبة تسديد السكنات تتراوح ما بين 70 إلى 100٪.
وندد الناطق الرسمي باسم المستفيدين محمد علاق، بما وصفه بـ"سياسة التلاعب" التي ينتهجها المرقي بعدما أخل بوعوده السابقة. والدليل أن نسبة الأشغال لا تزال تراوح مكانها.
وتدخلت مصالح الأمن والدرك لتطويق المكان فيما سارعت مصالح البلدية لاحتواء الوضع من خلال تنظيم اجتماع طارئ بين ممثلي الشركة والمستفيدين، حيث كان فرصة للمستفيدين لتبليغ مسؤولي الشركة استياءهم العميق من استهتار المرقي العقاري وتماطله في تسليم المشروع، مؤكدين أن صبرهم نفد، خاصة أنهم يعيشون ظروفا مزرية وأزمة سكن حادة.
من جهته، ممثل عن المدير العام للمؤسسة طمأن المكتتبين باستكمال الأشغال في الأيام المقبلة، كاشفا أن تعطل المشاريع يعود إلى عدم جدية المقاولات المناولة في التعامل مع المشروع، وعدم التزامها ببنود العقد المبرم معها، حيث وقع على محضر يلتزم فيه باستئناف الأشغال في الأيام المقبلة. أما عن المشروع فقد وعد بتسليمه في أجل أقصاه شهر أكتوبر 2017.