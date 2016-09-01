بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، برقية تعزية لعائلة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز الذي وافته المنية، فجر الأربعاء، عن عمر 93 عاماً بعد أسبوعين من إصابته بجلطة دماغية.
وعبر عباس في برقيته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن حزنه وأسفه، قائلاً إن "بيريز كان شريكاً في صنع سلام الشجعان مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، كما بذل جهوداً حثيثة للوصول إلى سلام دائم منذ اتفاق أوسلو وحتى آخر لحظة في حياته".
هذا وسيتوافد عدد من زعماء العالم لحضور جنازة بيريز الذين يصفونه بـ"رجل السلام" على الرغم من دوره في عصابات الهاغانا الصهيونية وقتلها وتشريدها للفلسطينيين آبان نكبة العام 1948. ولم يتضح بعد ما إذا كان عباس سيشارك في الجنازة المقررة يوم الجمعة المقبل.
فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن من بين المتوقع حضورهم جنازة بيريز كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والأمير تشارلز من بريطانيا والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون. ولم تؤكد وزارة الخارجية الإسرائيلية حتى الآن قائمة الحضور.
وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حضوره الجنازة إلى جانب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
وبيريز الذي ولد عام 1923 في مدينة فيشنييفه في بولندا قبل أن يهاجر عام 1934 إلى فلسطين، يعد الشخصية الأخيرة من جيل مؤسسي دولة الاحتلال الإسرائيلي وأحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق أوسلو في 1993، ولبرنامج "إسرائيل" النووي. وبعد 22 عاماً على اتفاقات أوسلو، لا تزال عملية السلام عند نقطة الصفر.
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محمود عباس يُعبر عن حزنه وأسفه لوفاة بيريز
الشروق أونلاين - وكالات
بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، برقية تعزية لعائلة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز الذي وافته المنية، فجر الأربعاء، عن عمر 93 عاماً بعد أسبوعين من إصابته بجلطة دماغية.
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وعبر عباس في برقيته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن حزنه وأسفه، قائلاً إن "بيريز كان شريكاً في صنع سلام الشجعان مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، كما بذل جهوداً حثيثة للوصول إلى سلام دائم منذ اتفاق أوسلو وحتى آخر لحظة في حياته".
هذا وسيتوافد عدد من زعماء العالم لحضور جنازة بيريز الذين يصفونه بـ"رجل السلام" على الرغم من دوره في عصابات الهاغانا الصهيونية وقتلها وتشريدها للفلسطينيين آبان نكبة العام 1948. ولم يتضح بعد ما إذا كان عباس سيشارك في الجنازة المقررة يوم الجمعة المقبل.
فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن من بين المتوقع حضورهم جنازة بيريز كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والأمير تشارلز من بريطانيا والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون. ولم تؤكد وزارة الخارجية الإسرائيلية حتى الآن قائمة الحضور.
وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حضوره الجنازة إلى جانب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
وبيريز الذي ولد عام 1923 في مدينة فيشنييفه في بولندا قبل أن يهاجر عام 1934 إلى فلسطين، يعد الشخصية الأخيرة من جيل مؤسسي دولة الاحتلال الإسرائيلي وأحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق أوسلو في 1993، ولبرنامج "إسرائيل" النووي. وبعد 22 عاماً على اتفاقات أوسلو، لا تزال عملية السلام عند نقطة الصفر.