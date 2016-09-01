تدريب عسكري إيراني-إيطالي في الخليج

أ ف ب - الشروق أونلاين

أجرت سفن حربية إيطالية تزور إيران تدريباً عسكرياً بحرياً مع سفينتين إيرانيتين في مضيق هرمز، في مؤشر إلى تحسن العلاقات بين روما وطهران، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، الأربعاء.

ويشكل رسو سفينة حربية غربية هي "أورو"، السبت، في مرفأ بندر عباس الكبير على الساحل الإيراني على الخليج، حدثاً نادراً منذ انتصار الثورة الإسلامية في 1979.

وقال الأميرال حسن آزاد قائد القوة البحرية الإيرانية في المنطقة، إن السفن "أورو" و"الفاند" و"البرز" توجهت إلى "مضيق هرمز وأجرت تدريبات مشتركة".

من جهته، صرح الأميرال حبيب الله سياري، إن تدريبات بحرية جرت في السنوات الماضية مع حوالي 15 دولة آسيوية وفي الشرق الأوسط، لكنها المرة الأولى التي تجري مع دولة غربية.

وقال سفير إيطاليا في إيران ماورو كونشياتوري، إنه "مؤشر إيجابي" يفترض أن يسمح "بتعزيز العلاقات بين بلدينا".

وكانت إيطاليا الشريك الأول لإيران قبل تعزيز العقوبات الأوروبية والأمريكية في 2012. وهي تريد الاستفادة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران لاستعادة هذه المكانة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني اختار إيطاليا لتكون أول دولة غربية يزورها في جانفي الماضي.

كما كان رئيس الوزراء ماتيو رينزي أول مسؤول أوروبي بهذا المستوى يزور طهران بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015.

وقال روحاني آنذاك، إن "إيطاليا تتمتع بمكانة خاصة لدى الإيرانيين وشركاتها وصناعاتها تلقى تقديراً كبيراً".