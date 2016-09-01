توفي شاب فلسطيني، متأثراً بإصابته برصاص الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، الأربعاء، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس وفاة الشاب ضياء عرايشة (21 عاماً) بعد إصابته بالرصاص، في منطقة شارع عمّان قرب مخيم بلاطة في نابلس.
وفي وقت سابق اليوم (الأربعاء)، قال محافظ نابلس أكرم الرجوب، إن "مسلحين أطلقوا النار صوب مركبة تابعة للأجهزة الأمنية، خلال مهمة اعتقال مطلوبين اثنين لها بالقرب من مخيم بلاطة، ما دفع عناصر الأمن للرد على إطلاق النار"، مشيراً إلى أن "الاشتباك أدى إلى إصابة أربعة من المسلحين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وُوصفت إصابة أحدهم بالخطيرة".
وسادت حالة من الغضب في مخيم بلاطة بعد الحادثة، وأغلق شبان ومسلحون الطرق الرئيسية المحيطة بالمخيم وأشعلوا الإطارات المطاطية ومنعوا حركة المركبات بالمنطقة، وأطلق مسلحون النار بالهواء، وسط انتشار واستنفار لأجهزة الأمن في تلك المنطقة.
وشهدت مدينة نابلس، في أوت الماضي، مواجهات واشتباكات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين، قالت السلطة إنهم "مطلوبون للعدالة"، وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل عنصري أمن واثنين من الطرف الآخر.
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وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص أمن السلطة
الأناضول - الشروق أونلاين
توفي شاب فلسطيني، متأثراً بإصابته برصاص الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، الأربعاء، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
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وأعلن مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس وفاة الشاب ضياء عرايشة (21 عاماً) بعد إصابته بالرصاص، في منطقة شارع عمّان قرب مخيم بلاطة في نابلس.
وفي وقت سابق اليوم (الأربعاء)، قال محافظ نابلس أكرم الرجوب، إن "مسلحين أطلقوا النار صوب مركبة تابعة للأجهزة الأمنية، خلال مهمة اعتقال مطلوبين اثنين لها بالقرب من مخيم بلاطة، ما دفع عناصر الأمن للرد على إطلاق النار"، مشيراً إلى أن "الاشتباك أدى إلى إصابة أربعة من المسلحين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وُوصفت إصابة أحدهم بالخطيرة".
وسادت حالة من الغضب في مخيم بلاطة بعد الحادثة، وأغلق شبان ومسلحون الطرق الرئيسية المحيطة بالمخيم وأشعلوا الإطارات المطاطية ومنعوا حركة المركبات بالمنطقة، وأطلق مسلحون النار بالهواء، وسط انتشار واستنفار لأجهزة الأمن في تلك المنطقة.
وشهدت مدينة نابلس، في أوت الماضي، مواجهات واشتباكات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين، قالت السلطة إنهم "مطلوبون للعدالة"، وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل عنصري أمن واثنين من الطرف الآخر.