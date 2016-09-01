مقتل ثلاثة شرطيين ومدني في هجوم شمال سيناء

لقي ثلاثة من عناصر الشرطة المصرية و مدني حتفهم، الأربعاء، إثر هجوم لمسلحين استهدف سيارة كانت تقلهم في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

واعترض المسلحون السيارة في حي المساعيد غربي العريش وأطلقوا النار على من فيها وهم أفراد الشرطة الثلاثة وسائق السيارة المدني، حيث تم نقل جثثهم لمستشفى العريش.

ويأتي الحادث بعد يوم من قتل مسلحين لستة مدنيين في مدينة رفح الحدودية بدعوى تعاونهم مع قوات الأمن المصرية.

وكان المسلحون قد اختطفوا الأهالي الستة وألقوا بجثث أربعة منهم وعليها آثار طلقات نارية و برأسين مبتورين لشخصين آخرين.

وخلال الجمعة الماضية قامت مجموعة من المسلحين باختطاف إمام مسجد في حي المساعيد في العريش ولا يزال مصيره غامضاً.

وتشن قوات الأمن المصرية حملة ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، لا سيما تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغير اسمه إلى "ولاية سيناء".

وقتل المسلحون المئات من العسكريين ورجال الشرطة المصريين في سيناء منذ سبتمبر من العام 2013.

كما استهدف المسلحون المواطنين الأجانب، وتبنوا مسؤولية تفجير طائرة ركاب روسية في عام 2015 أسفر عن مقتل ركابها الـ224.