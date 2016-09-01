بوطرفة اقترح خقض الإنتاج بـ 800 ألف برميل يوميا أنباء عن توصل أعضاء أوبك إلى اتفاق حول تثبيت الإنتاج في اجتماع الجزائر

نقلت وكالة رويترز ان أعضاء منظمة أوبك، يكونون قد توصلوا إلى اتفاق حول تثبيت الإنتاج في إجتماع الجزائر، على أن تدرس تفاصيله في اجتماع فيينا القادم.

من جهتها كشفت وكالة بلومبرغ أن الجزائر تقدمت باقتراح بتخفيض انتاج دول أوبك بقرابة 800 ألف برميل يوميا.

وأنطلق بقصر المؤتمرات غرب العاصمة عصر الأربعاء، اجتماع غير رسمي لمنظمة أوبك، لبحث إعادة التوازن لسوق النفط وسط إصرار من وزير الطاقة نور الدين بوطرفة على تحقيق نتائج قبل رفعه.

وقال بوطرفة في افتتاح الاجتماع، أن أعضاء المنظمة لن يغادروا القاعة دون التوصل إلى توافق حول طريقة إعادة التوازن لسوق النفط.

من جانبه قال رئيس منظمة أوبك محمد بن صالح الصادق، أن الاجتماع لابد أن يبعث رسائل إيجابية للسوق.

وكانت تصريحات وزراء النفط المشاركين في الاجتماع، تشير إلى أن تحوله إلى اجتماع رسمي أمر مستبعد وأن هناك توافق على وضع أرضية تفاهم تحضيرا لاجتماع فيينا القادم.