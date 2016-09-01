تصل كمياتها إلى 80 ملم وتمتد إلى الجمعة المقبل أمطار رعدية بـ7 ولايات.. وتراجع تدريجي في درجات الحرارة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من استمرار مفعول المنخفض الجوي النشيط الذي يشمل ومنذ ، الأربعاء، شمال الوطن على أن يمتد إلى الولايات الداخلية ثم شمال الصحراء، حيث تؤكد المصالح ذاتها أن 7 ولايات تخص الجنوب معنية بأمطار جد معتبرة تتراوح كمياتها بين 30 و80 ملم، وقد تفوق ذلك خلال الـ24 ساعة المقبلة، ما يتطلب الحيطة والحذر من هذه الظروف المناخية الاستثنائية، حيث كانت مصالح الأمن قد وجهت نداء للسائقين ومستعملي الطرقات بتوخي الحيطة تجنبا للانزلاقات التي تجر إلى حوادث مميتة.

وقد شهدت مناطق متفرقة من الوطن ، الأربعاء، منخفضا جويا آتيا من البحر الأبيض المتوسط، محملا برعود قوية وأمطار جد معتبرة شملت العديد من الولايات الساحلية وتراوحت ما بين 3 و32 ملم كأعلى معدل بحاسي رمل، ويشير مختصون في الطقس إلى أن الأجواء تبقى غير مستقرة طيلة نهار اليوم على المناطق الداخلية الغربية والجنوب الغربي تصل إلى غاية شمال الصحراء وتستمر إلى غاية الثالثة صباحا من اليوم لتشمل كلا من الجلفة، الأغواط، غرداية وأدرار تصل كمياتها الـ30 ملم في حين سيصل امتدادها إلى كل من البيض والنعامة وبشار إلى غاية صبيحة يوم الجمعة، وتصل كمياتها أو تفوق 80 ملم محليا.

وحسب مختصين في الطقس، فإن الأجواء التي تعيشها بعض مناطق الوطن، نتيجة تصادم بين تيارات شمالية شمالية شرقية على مستوى الطبقات العليا للغلاف الجوي قابلتها تيارات جنوبية جنوبية غربية على مستوى الطبقات السفلى للغلاف الجوي في حين سيسجل انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتراوح ما بين 26 و30 درجة مئوية بالسواحل وما بين 18 و28 بالمناطق الداخلية.

أما بالجنوب فتبقى ما بين 25 و36 درجة مئوية، أما البحر فسيكون مضطربا بهبوب رياح شمالية شمالية شرقية تتراوح ما بين 30 و50 كلم/سا، وتشير آخر البيانات الرقمية إلى أن الأجواء ستستقر الأسبوع المقبل مع ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة لتفوق معدلها الفصلي تحضيرا لعودة الاضطرابات الجوية والله أعلم. من جهتها دعت مصالح الأمن في بيان لها كل السائقين إلى الالتزام بالحيطة والحذر والسياقة الآمنة، خاصة مع تساقط أولى زخات المطر وما يمكن أن تحدثه من انزلاق يتسبب في استحالة التحكم في اتجاه السيارة، بسبب السرعة المفرطة وعدم احترام مسافة الأمان مع ضرورة التأني بالمنعطفات والمرور في الأنفاق، مذكرة المواطنين برقمها الأخضر للاتصال في حال طلب النجدة. وكانت مصالح الدرك الوطني قد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 16 حادث مرور أسفر عن وفاة 7 أشخاص وجرح 40 آخر عبر 12 ولاية.