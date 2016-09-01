افتكت جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، أربع مسابقات دكتوراه إضافية، بعد قبول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطعن في قرار رفضها ضمن المجموعة الأولى من المشاريع، وقد انطلقت الكليّات المعنية في استقبال ملفات المترشحين.
وعلمت "الشروق" من مصادر جامعية أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشّرت بقبول أربعة مشاريع دكتوراه كانت مرفوضة ضمن المجموعة الأولى التي تمّت الموافقة عليها، وذلك لأسباب مختلفة حيث رفع أصحاب هذه المشاريع طعونا إلى المصالح المختصة على مستوى الوزارة لتظفر بها كليّات جامعة مستغانم من جديد، ويتعلّق الأمر بمسابقتي دكتوراه في تخصص الحقوق الأولى بعنوان القانون العام والثانية بعنوان القانون الدولي للأعمال، حيث ستفتح كل منهما 3 مناصب أي بمجموع 6 مناصب، ومسابقة دكتوراه في تخصص التربية البدنية بعنوان التربية البدنية الحركية بـ 5 مناصب ومسابقة في تخصص علوم الإعلام والاتصال بـ 6 مناصب بعنوان استراتيجيات الميديا ورهانات الاتصال في الفضاء العمومي.
وتمّ تحديد فترة استقبال الملفات ما بين 28 سبتمبر إلى غاية 10 أكتوبر، فيما ستجرى المسابقة الكتابية في 11 نوفمبر المقبل، بينما أغلقت كليّات جامعة مستغانم باب التسجيل في مسابقات الدكتوراه المعلن عنها في المرحلة الأولى.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1تبون لمكتتبي عدل2: من دفع الشطر الأول سيحصل على سكن
2"شرفاء فرنسا" يثورون على هولاند و"الحركى"
3رئيس الجمهورية يوقع خمسة مراسيم رئاسية
4أمطار رعدية بـ7 ولايات.. وتراجع تدريجي في درجات الحرارة
5تعزيز مراقبة وحماية حدود الجزائر عبر الأقمار الاصطناعية
Français English
الرأي
حبيب راشدين
وجهان لعملة "صليبية" واحدة
جمال لعلامي
شعبوية أقلّ من 3 سنوات!
قادة بن عمار
مصلحة البلد بين بلعايب وبوشوارب!
سليم قلالة
أوفياء للشهداء... أم مُنتقمون من الحَرْكى؟
صالح عوض
العربية لغتنا الأجنبية..
سلطان بركاني
شعاراتٌ خادعة ورايات كاذبة
جمال لعلامي
طاق على من طاق!
صالح عوض
العراقيون: الإجابة الحاسمة
محمد الهادي الحسني
"صغار القردة"
جمال لعلامي
نائب أو مير وربي كبير!
الفيديو
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
جائزة الأمير عبد القادر الدولية.. تعزيز الحوار بين الأديان
تخص 4 تخصصات في الحقوق والتربية البدنية والإعلام
وزارة التعليم العالي توافق على 4 مسابقات دكتوراه جديدة لجامعة مستغانم
أسماء صحراوي
افتكت جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، أربع مسابقات دكتوراه إضافية، بعد قبول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطعن في قرار رفضها ضمن المجموعة الأولى من المشاريع، وقد انطلقت الكليّات المعنية في استقبال ملفات المترشحين.
تغطيات ذات صلة
أقطاب المعارضة تعقد اجتماعها هذا الخميس
وزارة التعليم العالي توافق على 4 مسابقات دكتوراه جديدة لجامعة مستغانم
مساهل: منطقتنا مستهدفة من الإرهاب وعصابات التهريب والمخدرات
يجب إدراج مستغانمي وفرعون وكاتب ياسين في الكتب المدرسية التونسية
بومهدي: الأمين العام سيرد على الذين حاولوا تقزيم الجبهة
وعلمت "الشروق" من مصادر جامعية أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشّرت بقبول أربعة مشاريع دكتوراه كانت مرفوضة ضمن المجموعة الأولى التي تمّت الموافقة عليها، وذلك لأسباب مختلفة حيث رفع أصحاب هذه المشاريع طعونا إلى المصالح المختصة على مستوى الوزارة لتظفر بها كليّات جامعة مستغانم من جديد، ويتعلّق الأمر بمسابقتي دكتوراه في تخصص الحقوق الأولى بعنوان القانون العام والثانية بعنوان القانون الدولي للأعمال، حيث ستفتح كل منهما 3 مناصب أي بمجموع 6 مناصب، ومسابقة دكتوراه في تخصص التربية البدنية بعنوان التربية البدنية الحركية بـ 5 مناصب ومسابقة في تخصص علوم الإعلام والاتصال بـ 6 مناصب بعنوان استراتيجيات الميديا ورهانات الاتصال في الفضاء العمومي.
وتمّ تحديد فترة استقبال الملفات ما بين 28 سبتمبر إلى غاية 10 أكتوبر، فيما ستجرى المسابقة الكتابية في 11 نوفمبر المقبل، بينما أغلقت كليّات جامعة مستغانم باب التسجيل في مسابقات الدكتوراه المعلن عنها في المرحلة الأولى.