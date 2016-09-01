تخص 4 تخصصات في الحقوق والتربية البدنية والإعلام وزارة التعليم العالي توافق على 4 مسابقات دكتوراه جديدة لجامعة مستغانم

افتكت جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، أربع مسابقات دكتوراه إضافية، بعد قبول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطعن في قرار رفضها ضمن المجموعة الأولى من المشاريع، وقد انطلقت الكليّات المعنية في استقبال ملفات المترشحين.

وعلمت "الشروق" من مصادر جامعية أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشّرت بقبول أربعة مشاريع دكتوراه كانت مرفوضة ضمن المجموعة الأولى التي تمّت الموافقة عليها، وذلك لأسباب مختلفة حيث رفع أصحاب هذه المشاريع طعونا إلى المصالح المختصة على مستوى الوزارة لتظفر بها كليّات جامعة مستغانم من جديد، ويتعلّق الأمر بمسابقتي دكتوراه في تخصص الحقوق الأولى بعنوان القانون العام والثانية بعنوان القانون الدولي للأعمال، حيث ستفتح كل منهما 3 مناصب أي بمجموع 6 مناصب، ومسابقة دكتوراه في تخصص التربية البدنية بعنوان التربية البدنية الحركية بـ 5 مناصب ومسابقة في تخصص علوم الإعلام والاتصال بـ 6 مناصب بعنوان استراتيجيات الميديا ورهانات الاتصال في الفضاء العمومي.

وتمّ تحديد فترة استقبال الملفات ما بين 28 سبتمبر إلى غاية 10 أكتوبر، فيما ستجرى المسابقة الكتابية في 11 نوفمبر المقبل، بينما أغلقت كليّات جامعة مستغانم باب التسجيل في مسابقات الدكتوراه المعلن عنها في المرحلة الأولى.