بعد جملة من التحريات والتحقيقات توقيف 6 متورطين في إسناد الإرهابيين بسكيكدة

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة القل الابتدائية، غربي سكيكدة، الأربعاء، إلى ستة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 38 و47 عاما، وينحدرون من بلديتي الزيتونة وواد الزهور، وجهت لهم تهم تتعلق بالدعم اللوجستيكي والإسناد للجماعات الإرهابية، التي لازالت تنشط بإقليم المنطقة الغربية للولاية، لا سيّما عبر جبال وغابات أعالي بلدية واد الزهور وصولا إلى الولجة بوالبلوط وحجر مفروش بعين قشرة.

وذكرت مصادر "الشروق"، أن المتهمين تم توقيفهم من قبل عناصر الأمن المختصة، عقب جملة من التحريات والتحقيقات بشأن نشاط مشبوه لهذه العناصر، وتحركت ذات الجهات فور تلقيها معلومات مفادها وجود علاقة مشبوهة بين بقايا مجموعات إرهابية مازالت تتمركز بإقليم غرب الولاية ممثلة في سرية الفتح المبين التابعة للمنطقة السابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي سرية تنشط عبر إقليم عين قشرة والولجة بوالبلوط إلى غاية واد الزهور وحدود الزيتونة، ويقودها الأمير الإرهابي "لكحل رياض"، وجاءت عملية توقيف المتهمين في سياق المجهودات الأمنية المبذولة من طرف وحدات الأمن لضرب القواعد الخلفية للجماعات الإرهابية.