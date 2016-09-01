تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة رئيس الفرع النقابي لعمال مركب محمد بوضياف بتهمة القذف، والتي راح ضحيتها مدير المركب الأولمبي بعد قذفه بالفساد واستغلال وسائل الدولة لأغراض شخصية، وكذا أخذ منحة من دون وجه حق.
قضية الحال، جاءت على خلفية استغلال موقع "اليوتيوب"، أين صرح المتهم بأن مدير المركب قام بشراء سيارات واستغلالها لأغراض شخصية، وكذلك أخذ منحة بغير وجه حق، رغم أنه لا يزال غير مرسّم في منصبه، ما يمنع استفادته من تلك المنحة، إضافة إلى تخصيص مبلغ مالي يتجاوز المليون سنتيم للغذاء فقط، حيث أكد المتهم أن المدير لا يستهلك إلا فواكه البحر.
المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، قال إنه يملك جميع الوثائق التي تثبت تصريحاته، وإنه رفع تقريرا إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل إيفاد لجنة تحقيق لكشف الفساد المستشري في المركب، والذي كان آخره فساد العشب الخاص بملعب 5 جويلية.
وقال دفاع المتهم إن موكله لم يقم إلا بواجبه في كشف الفساد المستشري في الإدارات الجزائرية، وهو الأمر الذي جعل مدير المركب يقوم بطرده تعسفيا، ما جعل المحكمة الإدارية تأمر بإرجاعه، بعد أن قدم لها الدليل الكافي حسبه، وعليه طالبت النيابة العامة بتسليط غرامة مالية بـ50 آلف دينار جزائري، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.
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بعد اتهامه المدير بالفساد وتجاوزات مالية
محاكمة رئيس الفرع النقابي للمركب الأولمبي محمد بوضياف
قدور.ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة رئيس الفرع النقابي لعمال مركب محمد بوضياف بتهمة القذف، والتي راح ضحيتها مدير المركب الأولمبي بعد قذفه بالفساد واستغلال وسائل الدولة لأغراض شخصية، وكذا أخذ منحة من دون وجه حق.
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قضية الحال، جاءت على خلفية استغلال موقع "اليوتيوب"، أين صرح المتهم بأن مدير المركب قام بشراء سيارات واستغلالها لأغراض شخصية، وكذلك أخذ منحة بغير وجه حق، رغم أنه لا يزال غير مرسّم في منصبه، ما يمنع استفادته من تلك المنحة، إضافة إلى تخصيص مبلغ مالي يتجاوز المليون سنتيم للغذاء فقط، حيث أكد المتهم أن المدير لا يستهلك إلا فواكه البحر.
المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، قال إنه يملك جميع الوثائق التي تثبت تصريحاته، وإنه رفع تقريرا إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل إيفاد لجنة تحقيق لكشف الفساد المستشري في المركب، والذي كان آخره فساد العشب الخاص بملعب 5 جويلية.
وقال دفاع المتهم إن موكله لم يقم إلا بواجبه في كشف الفساد المستشري في الإدارات الجزائرية، وهو الأمر الذي جعل مدير المركب يقوم بطرده تعسفيا، ما جعل المحكمة الإدارية تأمر بإرجاعه، بعد أن قدم لها الدليل الكافي حسبه، وعليه طالبت النيابة العامة بتسليط غرامة مالية بـ50 آلف دينار جزائري، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.