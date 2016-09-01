سلطة الضبط تخطر المتعاملين بالرخصة النهائية للجيل الرابع

حصل متعاملو الهاتف النقال الثلاثة رسميا على إخطار سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمنح الرخصة النهائية لاستغلال وإقامة شبكة الجيل الرابع "4جي"، ما يعني أن المتعاملين بإمكانهم الشروع رسميا في تسويق الخدمة..

وأفاد بيان لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "ا.أر.بي.تي"، تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه وبعد نشر المراسيم الخاصة بالموضوع في الجريدة الرسمية، قامت سلطة الضبط بتاريخ 27 سبتمبر 2016 بتبليغ هذه المراسيم المتعلقة بإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع G4 واستغلالها وتوفير الخدمات للجمهور، للمتعاملين الثلاثة وهم اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس) أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جيزي) والوطنية لاتصالات الجزائر (أوريدو).