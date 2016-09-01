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سلطة الضبط تخطر المتعاملين بالرخصة النهائية للجيل الرابع
حصل متعاملو الهاتف النقال الثلاثة رسميا على إخطار سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمنح الرخصة النهائية لاستغلال وإقامة شبكة الجيل الرابع "4جي"، ما يعني أن المتعاملين بإمكانهم الشروع رسميا في تسويق الخدمة..
وأفاد بيان لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "ا.أر.بي.تي"، تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه وبعد نشر المراسيم الخاصة بالموضوع في الجريدة الرسمية، قامت سلطة الضبط بتاريخ 27 سبتمبر 2016 بتبليغ هذه المراسيم المتعلقة بإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع G4 واستغلالها وتوفير الخدمات للجمهور، للمتعاملين الثلاثة وهم اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس) أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جيزي) والوطنية لاتصالات الجزائر (أوريدو).
SoloDZ2016/09/28 على 19:161
سلطة الضبط تخطر المتعاملين بالرخصة النهائية للجيل الرابع 4em CHOIX مقارنة مع البلدان التي تمتلك جيل رابع حقيقي اي REEL ويبقى الشيء الوحيد الجميل في هذا القطاع هو وجه المسؤول الاول عنه ويزيد تفرعنا في الجمال يوما بعد يوم سبحان الله وكأنه يشتغل على هذا الشيء فقط رغم احترامنا للمجهودات التي يبذلها وهو جمال réel على فكرة عكس القرف المثير للإشمأزاز الذي يسمى تجنيا على التكنولوديا في بلادنا من طرف مسؤولين لا يكادون يفقهون في ما يجري في العالم شيء يسمون الردائة التي يصرفون عنها الشكاير بالـ4G و الـADSL