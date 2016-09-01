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التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة التوافق بليبيا
مساهل: منطقتنا مستهدفة من الإرهاب وعصابات التهريب والمخدرات
كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، عن تحضيرات الجزائر لاجتماع دول الجوار المرتقب في أكتوبر المقبل بالنيجر، مؤكدا عقب استقباله ، الأربعاء،لنائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، موسى الكوني، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" أن الجزائر بصدد التحضير لاجتماع لدول الجوار المرتقب في أكتوبر المقبل بنيامي (النيجر)، لتنسيق العمل بين هذه الدول لصالح المنطقة.
وقال مساهل إن الهدف من هذا الاجتماع هو "مناقشة عدة مواضيع تهم الأوضاع بالمنطقة، والتي تعتبر الآن مستهدفة سواء من قبل الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو المخدرات أو تسريب الأسلحة أو الهجرة السرية".
وبخصوص اجتماعه بالكوني، قال مساهل إن اللقاء يدخل في إطار الحوار المستمر بين الجزائر وليبيا والذي يدور حول "مناقشة الأوضاع في ليبيا سواء على المستوى السياسي وكيفية تطبيق الاتفاق السياسي بالبلد، وكيف بإمكاننا كدول الجوار مرافقة إخواننا الليبيين في هذه المرحلة الحساسة".
مضيفا إنه تم التطرق للاجتماعات التي تمت حول الملف الليبي في الأمم المتحدة خصوصا في اجتماع وزراء دول الـ 22 التي تتابع على المستوى الأممي الوضع في ليبيا، والتي خرجت بنتائج "جد هامة"، منها تأييد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وتأييد وحدة وسيادة ليبيا، والحل السياسي الذي يتم في إطار الحوار والمصالحة الوطنية بين الليبيين.
SoloDZ - على المنطقة ان تعالج الورم (نظام المخزن المروكي) دون لف ودوران 2016/09/28 على 21:351
الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات عناصر مرتبطة ببعضها البعض وكل هذه العناصر تتوفر في المملكة العلوية التي ارضها اول منتج للمخدرات في العالم وجنسيتها ثاني جنسية في تنظيم داعش الارهابي الدولي واول جنسية في جماعات الساحل والصحراء الارهابية والتهريب حدث ولا حرج وطبعا نتحدث هنا عن تهريب السلاح والمتفجرات والمخدرات والبشر وليس على حليب الاطفال والتمر والبنزين والدواء والبطانيات والاجهزة الكهرومنزلية ووو من المواد الاستهلاكية التي تصنع الجارة الغربية للجزائر ممرات لعبورها داخل المملكة العلوية المفلسة
أنس2016/09/28 على 22:30
المخدرات تذهب لبدان اليورو والدولار والاسترليني ....هل نحن اغبياء لنرسلها صوب العملات الوهمية
2016/09/28 على 22:28
نهرب كل هاته الخيرات من بلد ضلت عاصمته دون خبز ولا ماء ولا نقل طيلة ايام العيد ???????????
هاشم2016/09/28 على 22:20
الليبيون لا ينسون ولن ينسون وقوف الجزائر مع الديكتاتور القذافي......
DZ292016/09/28 على 21:422
سراحتا بدون لف أو دوران مملكة ازولاي
هي العدو الوحيد للجزائر في المنطقة
لم تتردد في قصف الشعب اليمني المسلم الفقير
فلن تتردد في قصف الشعب الجزائري بجانب الاعراب و الصهاينة
صلاح الدين2016/09/28 على 22:25
نحن من عانقنا المجرم الاسد بالاحضان وهو يقتل اطفال ونساء شعبه بالآلاف وشرد الملايين ???????????
كمال2016/09/28 على 22:22
أزولاي هو من أحضر الرؤوس النووية لقصفكم في اول ساعة عند الحرب.....
SoloDZ2016/09/28 على 22:173
واش من قصف ياخو ارواح واقصف ؟؟؟!!! ههههههههههههههههههههه