عاشت مدينة وهران، منتصف نهار الأربعاء، جوا من الحزن والأسى، في أعقاب العثور على طفل في عمر الثالثة، ميتا داخل حوض ماء بروضة أطفال موجودة بحي مطلع الفجر.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن الضحية لا يتجاوز عمره 3 سنوات، غرق الأربعاء، داخل خزّان ماء على مستوى حضانة أطفال بحيّ مطلع الفجر بمدينة وهران، في ظروف غامضة، حيث تشير ذات المصادر حسب معلومات أوليّة، إلى أنّ الطفل كان يلعب وفي غفلة من مسيّري الحضانة والمشرفين على مراقبة الأطفال، توجّه نحو الخزّان المائي وسقط فيه من دون أن يدرك من في الحضانة ذلك، وقد طال البحث عنه طيلة ساعات الصباح وتمّ تسجيل حالة استنفار على مستوى الحضانة ظنّا أنّه خرج منها أو تمّ اختطافه.
لكن عملية البحث التي دامت إلى غاية الساعة الواحدة و25 دقيقة زوالا، حملت خبرا صادما، حيث عثر على الطفل جثّة هامدة داخل الخزّان المائي وقد تمّ الاتصال بمصالح الحماية المدنية التي سخّرت إمكانيات بشرية ومادّية لانتشال جثّة الضحيّة زوالا، حيث كان قد فارق الحياة، ليتّم نقلها نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة المريبة والمرعبة، وسط قلق وخوف لدى الأولياء الذين سارعوا إلى الحضانة من أجل استطلاع الأمر وقاموا باصطحاب أبنائهم على الفور، فيما حلّت الفاجعة ببيت عائلة الضحيّة بعد هول ما وقع، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات مصالح الأمن.
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العثور على جثة طفل داخل خزان مائي بروضة في وهران
ف. ص/ ف. عشابة
عاشت مدينة وهران، منتصف نهار الأربعاء، جوا من الحزن والأسى، في أعقاب العثور على طفل في عمر الثالثة، ميتا داخل حوض ماء بروضة أطفال موجودة بحي مطلع الفجر.
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وحسب مصادر "الشروق"، فإن الضحية لا يتجاوز عمره 3 سنوات، غرق الأربعاء، داخل خزّان ماء على مستوى حضانة أطفال بحيّ مطلع الفجر بمدينة وهران، في ظروف غامضة، حيث تشير ذات المصادر حسب معلومات أوليّة، إلى أنّ الطفل كان يلعب وفي غفلة من مسيّري الحضانة والمشرفين على مراقبة الأطفال، توجّه نحو الخزّان المائي وسقط فيه من دون أن يدرك من في الحضانة ذلك، وقد طال البحث عنه طيلة ساعات الصباح وتمّ تسجيل حالة استنفار على مستوى الحضانة ظنّا أنّه خرج منها أو تمّ اختطافه.
لكن عملية البحث التي دامت إلى غاية الساعة الواحدة و25 دقيقة زوالا، حملت خبرا صادما، حيث عثر على الطفل جثّة هامدة داخل الخزّان المائي وقد تمّ الاتصال بمصالح الحماية المدنية التي سخّرت إمكانيات بشرية ومادّية لانتشال جثّة الضحيّة زوالا، حيث كان قد فارق الحياة، ليتّم نقلها نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة المريبة والمرعبة، وسط قلق وخوف لدى الأولياء الذين سارعوا إلى الحضانة من أجل استطلاع الأمر وقاموا باصطحاب أبنائهم على الفور، فيما حلّت الفاجعة ببيت عائلة الضحيّة بعد هول ما وقع، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات مصالح الأمن.