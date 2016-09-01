برعاية البنك العربي لتونس جوائز بالملايين في المسابقة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل

أعلن منتدى أدب الطفل عن إطلاق الدورة الثامنة 2017 للجائزة العربية لأدب الطفل التي ينظمها بالتعاون والشراكة مع البنك العربي لتونس. وتتوجه هذه المسابقة التي ما انفكت تحظى باهتمام متزايد من سنة إلى أخرى من الكتاب والمبدعين والناشئة في كافة أنحاء الوطن العربي.

وتضع لجنة التنظيم جملة من الشروط للمشاركة، منها تخصيص الدورة الحالية للنص الأدبي (القصة) الموجه إلى الناشئة من 12 إلى 15 سنة مع ترك حرية المجال للمترشح للخوض في شتى مجالات الفن القصصي بما في ذلك أدب الخيال العلمي.

ويجب أن يتراوح طول النص المقترح من 40 إلى 80 صفحة من الحجم العادي بالنسبة إلى الكتاب والأدباء. ومن 10 إلى 30 صفحة بالنسبة إلى الناشئة. وينبغي أن يكون النص محررا باللغة العربية الفصحى ومشكولا ومنسوبا إلى شخص واحد (لا مقتبسا ولا مترجما) وغير منشور سابقا ولا حاصلا على جوائز أدبية. وبالإمكان الاطلاع على بقية الشروط، والمشاركة بزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة.

www.atbprixmustaphaazouz.com

أو التراسل عبر البريد الإلكتروني

[email protected]

وترسل الأعمال المترشحة عن طريق البريد أيضا على العنوان التالي.

البنك العبي لتونس (الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل) ص ب عدد 196 المنزه السادس 2091 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016.

وتتكفل الهيئة المنظمة بطبع الأعمال الفائزة وتحتفظ بحقوق الطبعة الأولى.. وحددت القيمة المالية للجائزة بـ 8000 دينار تونسي للجائزة الأولى و5000 دينار تونسي للجائزة الثانية و3000 دينار تونسي للجائزة الثالثة.. كما تخصص 3 جوائز تشجيعية للناشئة والشباب بقيمة 500 دينار تونسي لكل متوج.