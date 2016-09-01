أكد الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة شاهر بولخراص، أن الجزائر تمكنت من إنتاج 350 ميغاواط من كهرباء الطاقات المتجددة منذ شروعها في استغلال هذه الأخيرة عام 2011 وأن 17 محطة لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة دخلت حيز الخدمة على أن ينطلق العمل في المحطات الثلاث المتبقية قبل نهاية السنة الجارية.
وقال بولخراص "إن البرنامج الخاص بالطاقات المتجددة الذي انطلقت الجزائر في تجسيده عام 2014 مكننا من إنتاج 350 ميغاواط منها 250 ميغاواط مستغلة حاليا، بالإضافة إلى انطلاق العمل في 17 محطة كان آخرها محطة سيدي بلعباس التي دخلت حيز الخدمة الثلاثاء بسعة 12 ميغاواط"، موضحا أن باقي المحطات الثلاث ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية، بمجرد الانتهاء من الربط بشبكات التوتر العالي - 60 كيلوفولط-.
وصرح المسؤول في حوار له على القناة الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح"، الأربعاء أن الجزائر ماضية في تنفيذ مخطط عمل طموح صادقت عليه الحكومة يقضي بإنجاز 22 ميغاواط إضافية خلال الأشهر القادمة وهو يمثل رقما ضخما يساوي ضعف السعة الحالية التي تنتجها الجزائر من خلال الطاقات الكلاسيكية.
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الجزائر أنتجت 350 ميغاواط من كهرباء الطاقات المتجددة
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أكد الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة شاهر بولخراص، أن الجزائر تمكنت من إنتاج 350 ميغاواط من كهرباء الطاقات المتجددة منذ شروعها في استغلال هذه الأخيرة عام 2011 وأن 17 محطة لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة دخلت حيز الخدمة على أن ينطلق العمل في المحطات الثلاث المتبقية قبل نهاية السنة الجارية.
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وقال بولخراص "إن البرنامج الخاص بالطاقات المتجددة الذي انطلقت الجزائر في تجسيده عام 2014 مكننا من إنتاج 350 ميغاواط منها 250 ميغاواط مستغلة حاليا، بالإضافة إلى انطلاق العمل في 17 محطة كان آخرها محطة سيدي بلعباس التي دخلت حيز الخدمة الثلاثاء بسعة 12 ميغاواط"، موضحا أن باقي المحطات الثلاث ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية، بمجرد الانتهاء من الربط بشبكات التوتر العالي - 60 كيلوفولط-.
وصرح المسؤول في حوار له على القناة الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح"، الأربعاء أن الجزائر ماضية في تنفيذ مخطط عمل طموح صادقت عليه الحكومة يقضي بإنجاز 22 ميغاواط إضافية خلال الأشهر القادمة وهو يمثل رقما ضخما يساوي ضعف السعة الحالية التي تنتجها الجزائر من خلال الطاقات الكلاسيكية.