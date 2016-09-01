شن العديد من سكان منطقة أفران ببلدية أنقوسة في ولاية ورقلة، الأربعاء، وقفات احتجاجية عارمة أمام مقر البلدية، مطالبين رئيس المجلس الشعبي البلدي بتسوية الوضعية القانونية لقطعة أرض كانت مخصصة لبناء ثانوية وملعب بلدي، وهذا بعد إتمام كافة الدراسات فيما يخص مشروع الإنجاز.
ويعتزم المحتجون مواصلة وقفاتهم إلى غاية تحقيق مطلبهم والذي – حسبهم- قد صدر قرار من والي ورقلة بتسوية هذه الأرض، بعد أن تم منحها لشخص معين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لأنقوسة على أساس الاستثمار الفلاحي، وقد تجمهر أمس الأول العديد من سكان منطقة فران من أمام مقر البلدية، حيث لم يتم استقبالهم من طرف رئيس البلدية، في انتظار استقبالهم لاحقا، إلا أن بعض المحتجين أكدوا للشروق، أن رئيس المجلس الشعبي البلدي قد أكد لهم في وقت سابق أنه غير معني حاليا بالمراسلات من طرف الولاية، ما أجج الوضع أكثر.
ومعلوم أن منطقة إفران تقع على بعد حوالي 20 كلم، حيث يوجد المئات من التلاميذ الذين يعانون جراء انعدام الثانوية، ما جعلهم يتنقلون كل هذه المسافة يوميا من أجل الدراسة بدائرة أنقوسة.
من جهة أخرى، أكد ممثلون عن المحتجين أن المبلغ الذي رصد لدراسة المشروع والذي تم منذ عامين قدر بـ 280 مليون دج، وهذا لإنجاز ثانوية بالمكان المخصص لها، إلا أن المشروع بقي حبيس الأدراج بالبلدية، ليتم منحه بطرق ملتوية من طرف البلدية لشخص معين -حسب هؤلاء- وعلى هذا الأساس تم إصدار قرار من الولاية إلى البلدية والدائرة لإعادة الأرض إلى ما كانت عليه، إلا أن لا شيء تغير لحد الساعة، وهو ما أثار غضبا شديدا من طرف هؤلاء المحتجين والذين يعتزمون نقل احتجاجهم إلى مقر الولاية لتسوية هذا المشكل، والذي بقي عالقا إلى يومنا هذا، خاصة أمام عدم الرد الصريح من طرف السلطات المحلية.
من جهتها قامت "الشروق" بالعديد من محاولات الاتصال برئيس البلدية للاستفسار عن هذا المشكل، إلا أن الرد لم يتم لأسباب مجهولة.
هذا ويعتزم العديد من سكان المنطقة بتصعيد الاحتجاجات وهذا بحسبهم نظرا للانتهاكات الحاصلة للأراضي المخصصة للصالح العام.
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بلدية أنقوسة في ولاية ورقلة
وقفات احتجاجية عارمة للمطالبة بتسوية قطعة أرض
وناسية عز الدين
شن العديد من سكان منطقة أفران ببلدية أنقوسة في ولاية ورقلة، الأربعاء، وقفات احتجاجية عارمة أمام مقر البلدية، مطالبين رئيس المجلس الشعبي البلدي بتسوية الوضعية القانونية لقطعة أرض كانت مخصصة لبناء ثانوية وملعب بلدي، وهذا بعد إتمام كافة الدراسات فيما يخص مشروع الإنجاز.
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ويعتزم المحتجون مواصلة وقفاتهم إلى غاية تحقيق مطلبهم والذي – حسبهم- قد صدر قرار من والي ورقلة بتسوية هذه الأرض، بعد أن تم منحها لشخص معين من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لأنقوسة على أساس الاستثمار الفلاحي، وقد تجمهر أمس الأول العديد من سكان منطقة فران من أمام مقر البلدية، حيث لم يتم استقبالهم من طرف رئيس البلدية، في انتظار استقبالهم لاحقا، إلا أن بعض المحتجين أكدوا للشروق، أن رئيس المجلس الشعبي البلدي قد أكد لهم في وقت سابق أنه غير معني حاليا بالمراسلات من طرف الولاية، ما أجج الوضع أكثر.
ومعلوم أن منطقة إفران تقع على بعد حوالي 20 كلم، حيث يوجد المئات من التلاميذ الذين يعانون جراء انعدام الثانوية، ما جعلهم يتنقلون كل هذه المسافة يوميا من أجل الدراسة بدائرة أنقوسة.
من جهة أخرى، أكد ممثلون عن المحتجين أن المبلغ الذي رصد لدراسة المشروع والذي تم منذ عامين قدر بـ 280 مليون دج، وهذا لإنجاز ثانوية بالمكان المخصص لها، إلا أن المشروع بقي حبيس الأدراج بالبلدية، ليتم منحه بطرق ملتوية من طرف البلدية لشخص معين -حسب هؤلاء- وعلى هذا الأساس تم إصدار قرار من الولاية إلى البلدية والدائرة لإعادة الأرض إلى ما كانت عليه، إلا أن لا شيء تغير لحد الساعة، وهو ما أثار غضبا شديدا من طرف هؤلاء المحتجين والذين يعتزمون نقل احتجاجهم إلى مقر الولاية لتسوية هذا المشكل، والذي بقي عالقا إلى يومنا هذا، خاصة أمام عدم الرد الصريح من طرف السلطات المحلية.
من جهتها قامت "الشروق" بالعديد من محاولات الاتصال برئيس البلدية للاستفسار عن هذا المشكل، إلا أن الرد لم يتم لأسباب مجهولة.
هذا ويعتزم العديد من سكان المنطقة بتصعيد الاحتجاجات وهذا بحسبهم نظرا للانتهاكات الحاصلة للأراضي المخصصة للصالح العام.