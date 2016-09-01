قال إن القرار سيقلص عجز الميزانية مقيدش: اتفاق أوبك في الجزائر رد قوي على المشككين

قال نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش، الخميس، إن تتويج الاجتماع الاستثنائي لمنظمة الأوبك بالجزائر بقرارات تاريخية بخفض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 مليون برميل يوميا إلى 33 مليون برميل يوميا يعد ردا قويا على الأطراف المشككة بخصوص خفض وتسقيف إنتاج النفط.

وأوضح مقيدش لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن القرارات التي خرج بها الاجتماع الاستثنائي لمنظمة الأوبك بالجزائر بخفض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا يعتبر ردا لبعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي أبدت تشاؤما قبل وحتى خلال اللقاء.

وأكد المتحدث قائلا: "بعد اللقاءات التي باءت بالفشل على غرار لقاء الدوحة الذي جمع الدول المستهلكة للبترول والمجلس الوزاري للدول الأعضاء في الأوبك بفيينا يمكننا القول بأن اجتماع الجزائر التشاوري الذي تحول إلى لقاء استثنائي يعد تاريخيا، وهذا بفضل جهود الوفد الجزائري الذي عمل منذ أشهر على إنجاح هذا الاجتماع".

كما توقع مصطفى مقيدش بأن يساهم القرار الذي اتخذته دول منظمة الأوبك بالجزائر في تراجع عجز الميزانية، الذي بلغ ما يقارب 1.770 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول لـ 2016 أي بنسبة 70 بالمائة من العجز المتوقع.