بعد اتفاق أوبك في الجزائر أسعار النفط ترتفع بـ5 بالمائة

ارتفعت أسعار النفط مساء الأربعاء، بنسب تصل حتى 5 بالمائة بعد مفاجأة أوبك للأسواق باتفاق حول خفض الإنتاج.

ويشهد السوق عمليات جني أرباح في الوقت الحالي، حيث يتداول الخام الأمريكي بالقرب من مستوى 46.69 دولاراً، وأما نفط برنت فيتداول بالقرب من مستوى 48.60 دولاراً.

وجاء ارتفاع بعدما اتفق أعضاء أوبك على خفض الإنتاج وتثبيته عند مستويات تصل حتى 33 مليون برميل يومياً ليكون أول إتفاق من هذا النوع منذ ثمانية أعوام.

ومن المقرر أن تشير أوبك إلى تفاصيل تنفيذ هذه التخفيضات خلال اجتماعها الرسمي في 30 نوفمبر المقبل.

وتراجعت المخزونات النفطية الأمريكية بنحو مليونين برميل على الصعيد الأسبوعي بالرغم من التوقعات بارتفاع المخزونات.

وامتدت موجة صعود النفط إلى سوق الأسهم حيث صعد مؤشر أسهم الطاقة في وول ستريت 4 بالمائة ليسجل أكبر مكاسبه اليومية منذ شهر جانفي الماضي.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" لاستكشافات البترول والغاز والإنتاج بنسبة 6.3 بالمائة وهى أكبر وتيرة منذ أفريل الماضي.

من الجانب الآخر كانت قد قفزت مخزونات البنزين بنحو مليونين برميل بعكس التوقعات الإيجابية.