آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
-
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
-
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
-
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
-
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
-
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
-
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
-
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
-
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
-
جائزة الأمير عبد القادر الدولية.. تعزيز الحوار بين الأديان
في أول رد فعل عربي رسمي
وزير الخارجية البحريني: "أرقد بسلام يا بيريز"
نشر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الخميس، تغريدة على موقع تويتر حول وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز قال فيها "أرقد بسلام"، وذلك في أول رد فعل عربي رسمي غير فلسطيني على رحيل بيريز.
وكتب الوزير البحريني التغريدة في حسابه الرسمي على موقع تويتر باللغة الإنكليزية قائلاً: "أرقد بسلام أيها الرئيس شيمون بيريز، رجل حرب ورجل سلام لا يزال صعب المنال في الشرق الأوسط".
ولاقت تغريدة آل خليفة ردود فعل غاضبة من مستخدمي موقع تويتر، في حين تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بترحيب كبير.
وبحسب موقع روسيا اليوم، قال مستخدم يقدم نفسه باسم فاضل خليل: "كيف يرقد بسلام وصرخات الأمهات الثكالى تطارده؟ كيف يرقد بسلام ودماء الشهداء في فلسطين ولبنان تستصرخ الانتقام؟".
ورد مستخدم آخر: "تترحم على مرتكب مجزرة قانا (في جنوب لبنان)؟ تترحم على من ساهم في تهجير شعب عربي من أرضه؟ تترحم على قيادي في كيان محتل عنصري؟".
فيما قال المستخدم حسن الشارقي: "نطالب بحذف التغريدة والاعتذار للشعب الفلسطيني ولشهدائه، تغريدة وموقف مرفوض رفضاً باتاً وهو خلاف الموقف الشعبي في البحرين".
وكان بيريز قد توفي، يوم أمس (الأربعاء)، عن عمر بلغ 93 عاماً، بعد أن أدخل إلى المستشفى قبل ذلك بأسبوعين إثر تعرضه لجلطة دماغية.
امازيغي مسلم2016/09/29 على 12:591
اللهم احشره مع من احب