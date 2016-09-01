في أول رد فعل عربي رسمي وزير الخارجية البحريني: "أرقد بسلام يا بيريز"

نشر وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الخميس، تغريدة على موقع تويتر حول وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز قال فيها "أرقد بسلام"، وذلك في أول رد فعل عربي رسمي غير فلسطيني على رحيل بيريز.

وكتب الوزير البحريني التغريدة في حسابه الرسمي على موقع تويتر باللغة الإنكليزية قائلاً: "أرقد بسلام أيها الرئيس شيمون بيريز، رجل حرب ورجل سلام لا يزال صعب المنال في الشرق الأوسط".

تغريدة

ولاقت تغريدة آل خليفة ردود فعل غاضبة من مستخدمي موقع تويتر، في حين تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بترحيب كبير.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال مستخدم يقدم نفسه باسم فاضل خليل: "كيف يرقد بسلام وصرخات الأمهات الثكالى تطارده؟ كيف يرقد بسلام ودماء الشهداء في فلسطين ولبنان تستصرخ الانتقام؟".

ورد مستخدم آخر: "تترحم على مرتكب مجزرة قانا (في جنوب لبنان)؟ تترحم على من ساهم في تهجير شعب عربي من أرضه؟ تترحم على قيادي في كيان محتل عنصري؟".

فيما قال المستخدم حسن الشارقي: "نطالب بحذف التغريدة والاعتذار للشعب الفلسطيني ولشهدائه، تغريدة وموقف مرفوض رفضاً باتاً وهو خلاف الموقف الشعبي في البحرين".

وكان بيريز قد توفي، يوم أمس (الأربعاء)، عن عمر بلغ 93 عاماً، بعد أن أدخل إلى المستشفى قبل ذلك بأسبوعين إثر تعرضه لجلطة دماغية.