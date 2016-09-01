المتضررون استنجدوا بزوخ عقب اعتداء أحد المقاولين على أرضهم أشغال حفر تنذر بردم عائلات بطريق أولاد فايت بالعاصمة

طالب سكان حي طريق أولاد فايت المقابل لسكنات عدل التابع إداريا إلي بلدية أولاد فايت بالعاصمة تدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ وإيجاد حلول سريعة لقضيتهم المتمثلة في اعتداء أحد المقاولين الخواص على أرضهم التي يقطنون فيها، بالإضافة إلى تسبب هذا الأخير في انجراف خطير للتربة، وهو ما أضر بالسكنات التي يقطنون فيها.

وأكد سكان حي طريق أولا فايت أنهم طالبوا تدخل بلدية أولاد فايت ولكن وحسب السكان، تغافلت على القضية التي خلفت استياء وتذمرا وسط السكان، خصوصا بعد تضرر بعض البنايات المحاذية للمشروع، وكذا الأرضية التي تشققت، وأضاف سكان الحي ممن التقت بهم الشروق بأولاد فايت أنهم قبل مباشرة المقاول الأشغال طلبوا منه مخططا، ولكنه وحسب السكان لم يحصلوا عليه إلى غاية اليوم، وفيما بعد تفاجأ السكان بمباشرة الأعمال دون الحصول على توضيحات.

وحسب السكان الذين أضافوا أن المقاول الخاص المكلف بانجاز سكنات في تلك القطعة اعتدى على الأرضية التي يقطنون فيها، الأمر الذي تسبب في انجراف خطير للتربة وأضر بسكناتهم، وقال أحد سكان الحي "توجهنا إلى بلدية أولاد فايت من أجل إيجاد حلول سريعة ولكن إلى غاية اليوم لم نتلق أي ردود حول القضية"، مردفين "أن مشكل انجراف التربة وتشقق الأرضية والسكنات أثار قلقهم، خاصة وأن الحالة تزداد حدة بعد تواصل الأشغال، خصوصا ونحن على أبواب الشتاء"، مضيفين أنهم يعيشون ظروفا قاهرة وجد صعبة ولم يعد بمقدورهم التحمل"، وأضاف المتضررون أن السكنات التي شيدوها بمالهم الخاص لم تعد أمنة بعد ظهور بعض التصدعات وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على سلامتهم، وناشد سكان طريق أولاد فايت والي العاصمة التدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من معاناتهم.

من جهتنا اتصلنا برئيس بلدية أولاد فايت أعمر بن ياحي، الذي أكد أنه اتصل بالمقاول وتم تبليغه بالخطر المحدق بالسكان المحاذين للمشروع، مضيفا أن البلدية طلبت منه تنصيب دعامات لمنع انزلاق التربة، وقال"سنخرج للميدان وسنعاين الأرضية وفي حال عدم التزامه بالاتفاق سنقوم بتوقيف المشروع في أي لحظة إلى غاية نصب الدعامات".

كما حاولنا الاتصال بمكتب المقاول لمعرفة رده حول القضية ولكن تعذر علينا ذلك بسبب عدم رده على اتصالاتنا.