طالب سكان حي طريق أولاد فايت المقابل لسكنات عدل التابع إداريا إلي بلدية أولاد فايت بالعاصمة تدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ وإيجاد حلول سريعة لقضيتهم المتمثلة في اعتداء أحد المقاولين الخواص على أرضهم التي يقطنون فيها، بالإضافة إلى تسبب هذا الأخير في انجراف خطير للتربة، وهو ما أضر بالسكنات التي يقطنون فيها.
وأكد سكان حي طريق أولا فايت أنهم طالبوا تدخل بلدية أولاد فايت ولكن وحسب السكان، تغافلت على القضية التي خلفت استياء وتذمرا وسط السكان، خصوصا بعد تضرر بعض البنايات المحاذية للمشروع، وكذا الأرضية التي تشققت، وأضاف سكان الحي ممن التقت بهم الشروق بأولاد فايت أنهم قبل مباشرة المقاول الأشغال طلبوا منه مخططا، ولكنه وحسب السكان لم يحصلوا عليه إلى غاية اليوم، وفيما بعد تفاجأ السكان بمباشرة الأعمال دون الحصول على توضيحات.
وحسب السكان الذين أضافوا أن المقاول الخاص المكلف بانجاز سكنات في تلك القطعة اعتدى على الأرضية التي يقطنون فيها، الأمر الذي تسبب في انجراف خطير للتربة وأضر بسكناتهم، وقال أحد سكان الحي "توجهنا إلى بلدية أولاد فايت من أجل إيجاد حلول سريعة ولكن إلى غاية اليوم لم نتلق أي ردود حول القضية"، مردفين "أن مشكل انجراف التربة وتشقق الأرضية والسكنات أثار قلقهم، خاصة وأن الحالة تزداد حدة بعد تواصل الأشغال، خصوصا ونحن على أبواب الشتاء"، مضيفين أنهم يعيشون ظروفا قاهرة وجد صعبة ولم يعد بمقدورهم التحمل"، وأضاف المتضررون أن السكنات التي شيدوها بمالهم الخاص لم تعد أمنة بعد ظهور بعض التصدعات وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على سلامتهم، وناشد سكان طريق أولاد فايت والي العاصمة التدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من معاناتهم.
من جهتنا اتصلنا برئيس بلدية أولاد فايت أعمر بن ياحي، الذي أكد أنه اتصل بالمقاول وتم تبليغه بالخطر المحدق بالسكان المحاذين للمشروع، مضيفا أن البلدية طلبت منه تنصيب دعامات لمنع انزلاق التربة، وقال"سنخرج للميدان وسنعاين الأرضية وفي حال عدم التزامه بالاتفاق سنقوم بتوقيف المشروع في أي لحظة إلى غاية نصب الدعامات".
كما حاولنا الاتصال بمكتب المقاول لمعرفة رده حول القضية ولكن تعذر علينا ذلك بسبب عدم رده على اتصالاتنا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1القبض على قائد سابق لفرقة الدرك متلبسا بتهريب الشمة المقلدة بسطيف
2اختفاء غامض لتلميذة بإكمالية منذ 5 أيام بسور الغزلان
3العثور على جثة طفل داخل خزان مائي بروضة في وهران
4عودة الفوضى إلى سوق بودواو والأوضاع تنذر بالانفجار
5توقيف 6 متورطين في إسناد الإرهابيين بسكيكدة
Français English
الرأي
عمار يزلي
يوسف في بئر النفط
فهد المصري
كيف نجحت"خطة الشيطان"في عسكرة وأسلمة ثورة السوريين ؟
محمد سليم قلالة
هل نتحوّل من جيل facebook إلى جيل الـMooc؟
محمد الهادي الحسني
حياة "دار الحديث" العامرة
جمال لعلامي
عقيدة التيئيس!
رشيد ولد بوسيافة
مستقبلنا داخل برميل نفط!
حبيب راشدين
وجهان لعملة "صليبية" واحدة
جمال لعلامي
شعبوية أقلّ من 3 سنوات!
قادة بن عمار
مصلحة البلد بين بلعايب وبوشوارب!
سليم قلالة
أوفياء للشهداء... أم مُنتقمون من الحَرْكى؟
الفيديو
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
المتضررون استنجدوا بزوخ عقب اعتداء أحد المقاولين على أرضهم
أشغال حفر تنذر بردم عائلات بطريق أولاد فايت بالعاصمة
إيمان بوخليف
طالب سكان حي طريق أولاد فايت المقابل لسكنات عدل التابع إداريا إلي بلدية أولاد فايت بالعاصمة تدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ وإيجاد حلول سريعة لقضيتهم المتمثلة في اعتداء أحد المقاولين الخواص على أرضهم التي يقطنون فيها، بالإضافة إلى تسبب هذا الأخير في انجراف خطير للتربة، وهو ما أضر بالسكنات التي يقطنون فيها.
تغطيات ذات صلة
متحف بسكرة يخلد أيام الذاكرة الوطنية
سكان الوادي ينتظرون استكمال الطريق نحو حاسي مسعود
مخابر "الكندي" تمول مشروع دار استقبال مرضى السرطان بالعاصمة
أشغال حفر تنذر بردم عائلات بطريق أولاد فايت بالعاصمة
السرطان يفتك بعائلات تقطن شاليهات تنبعث منها مادة الأميونت بسكيكدة
وأكد سكان حي طريق أولا فايت أنهم طالبوا تدخل بلدية أولاد فايت ولكن وحسب السكان، تغافلت على القضية التي خلفت استياء وتذمرا وسط السكان، خصوصا بعد تضرر بعض البنايات المحاذية للمشروع، وكذا الأرضية التي تشققت، وأضاف سكان الحي ممن التقت بهم الشروق بأولاد فايت أنهم قبل مباشرة المقاول الأشغال طلبوا منه مخططا، ولكنه وحسب السكان لم يحصلوا عليه إلى غاية اليوم، وفيما بعد تفاجأ السكان بمباشرة الأعمال دون الحصول على توضيحات.
وحسب السكان الذين أضافوا أن المقاول الخاص المكلف بانجاز سكنات في تلك القطعة اعتدى على الأرضية التي يقطنون فيها، الأمر الذي تسبب في انجراف خطير للتربة وأضر بسكناتهم، وقال أحد سكان الحي "توجهنا إلى بلدية أولاد فايت من أجل إيجاد حلول سريعة ولكن إلى غاية اليوم لم نتلق أي ردود حول القضية"، مردفين "أن مشكل انجراف التربة وتشقق الأرضية والسكنات أثار قلقهم، خاصة وأن الحالة تزداد حدة بعد تواصل الأشغال، خصوصا ونحن على أبواب الشتاء"، مضيفين أنهم يعيشون ظروفا قاهرة وجد صعبة ولم يعد بمقدورهم التحمل"، وأضاف المتضررون أن السكنات التي شيدوها بمالهم الخاص لم تعد أمنة بعد ظهور بعض التصدعات وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على سلامتهم، وناشد سكان طريق أولاد فايت والي العاصمة التدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من معاناتهم.
من جهتنا اتصلنا برئيس بلدية أولاد فايت أعمر بن ياحي، الذي أكد أنه اتصل بالمقاول وتم تبليغه بالخطر المحدق بالسكان المحاذين للمشروع، مضيفا أن البلدية طلبت منه تنصيب دعامات لمنع انزلاق التربة، وقال"سنخرج للميدان وسنعاين الأرضية وفي حال عدم التزامه بالاتفاق سنقوم بتوقيف المشروع في أي لحظة إلى غاية نصب الدعامات".
كما حاولنا الاتصال بمكتب المقاول لمعرفة رده حول القضية ولكن تعذر علينا ذلك بسبب عدم رده على اتصالاتنا.