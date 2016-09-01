دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، خمسة مخابئ وثلاث قنابل تقليدية الصنع أثناء عمليات بحث وتمشيط في ولايتي باتنة وسعيدة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنه "في في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي يوم 28 سبتمبر 2016 خمسة (05) مخابئ وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة وسعيدة".
من جانب آخر"وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عشرة (10) مهربين بكل من تمنراست وعين قزام، وضبطت شاحنتين ومركبة رباعية الدفع وكمية ضخمة من المواد الغذائية تقدر بـ (30) طنا كانت موجهة للتهريب".
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالوادي وبسكرة، خمسة (05) مهربين، فيما تم ضبط ثلاث (03) شاحنات محملة ب (63) قنطار من مادة التبغ و(9288) وحدة من مختلف المشروبات".
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توقيف 10 مهربين بتمنراست وعين قزام
تدمير 5 مخابئ وثلاث قنابل تقليدية في باتنة وسعيدة
الشروق أون لاين
دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، خمسة مخابئ وثلاث قنابل تقليدية الصنع أثناء عمليات بحث وتمشيط في ولايتي باتنة وسعيدة.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنه "في في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي يوم 28 سبتمبر 2016 خمسة (05) مخابئ وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة وسعيدة".
من جانب آخر"وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عشرة (10) مهربين بكل من تمنراست وعين قزام، وضبطت شاحنتين ومركبة رباعية الدفع وكمية ضخمة من المواد الغذائية تقدر بـ (30) طنا كانت موجهة للتهريب".
كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالوادي وبسكرة، خمسة (05) مهربين، فيما تم ضبط ثلاث (03) شاحنات محملة ب (63) قنطار من مادة التبغ و(9288) وحدة من مختلف المشروبات".