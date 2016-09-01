متحف بسكرة يخلد أيام الذاكرة الوطنية

شرع المتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني ببسكرة، في تنفيذ مشروع تخليد أيام الذاكرة الوطنية، من خلال برنامج عملي يحصي عديد الأحداث التاريخية عبر تراب الولاية وبلدياتها منذ فترة المقاومة الشعبية وصولا إلى معارك ثورة أول نوفمبر 54.

وستكون البداية بإحياء ذكرى معركة أورشمضاص المصادفة ل 27 سبتمبر من كل سنة، والتي جرت وقائعها بجبال عين زغطوط، على أن يشمل النشاط باقي بلديات بسكرة بالتنسيق مع والي بسكرة والأمانة الولائية لمنظمة المجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء وعديد الشركاء، وحسب مدير المتحف الجهوي ببسكرة ورئيس مجلس إدارته زوقاري رابح، فإن عدة أنشطة ستقام بالتوازي مع أيام الذاكرة في سياق تفعيل دور المؤسسة المتحفية في جمع الشهادات الحية من أفواه مجاهدي كل منطقة تكون طرفا في احتضان التظاهرة التي ستمتد لسنة كاملة، بغية حث المواطنين على تدعيم المتحف بالصور والوثائق والأسلحة والأواني وغيرها من مخلفات الثورة التحريرية الكبرى، وكذا إقامة ندوات وموائد مستديرة ينشطها مجاهدون وأساتذة جامعيون خلال الزيارات التي ستبرمج للمواقع والمعالم التاريخية بكل بلدية.

كما سيتم عرض أفلام ثورية وأشرطة تاريخية منجزة من قبل وزارة المجاهدين للتعريف برموز الثورة التحريرية، وفي سياق البرنامج المعد من قبل وزارة المجاهدين، ضمن برنامج أسابيع الذاكرة الوطنية، من المنتظر أن يشارك المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة في تخليد العديد من المناسبات الوطنية التي ستقام في سبع ولايات، كما برمجت زيارة بين الملحقات العشرة التابعة للمتحف الجهوي ببسكرة، في إطار تخليد المعارك التاريخية التي وقعت على تراب الولاية السادسة التاريخية في مرحلتي المقاومة الشعبية وثورة أول نوفمبر.