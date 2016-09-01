مراجعة القوائم الانتخابية بين 1 و31 أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المواطنين، الخميس، في بيان، أن فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستكون من الفاتح أكتوبر 2016 إلى غاية 31 من نفس الشهر.

ومن أجل ذلك، تدعو الوزارة "المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابي، لا سيما البالغين الثامنة عشر سنة كاملة إلى غاية 31 ديسمبر، تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم".

وفيما يخص الناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، فعليهم التقرب من البلدية مقر الإقامة الجديد، للتكفل بالتسجيل، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن ترفق بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة.

وأوضحت الوزارة أن "المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة ونصف (16سا 30) مساء، ما عدا يوم الجمعة".