طالبت أكثر من 100 عائلة تقطن الحي القصديري "قريقوري 2" أو ما يعرف بـ"كاريار"، بضرورة التفاتة السلطات المحلية لوضعيتها المزرية، خاصة أنه لم يتم إدراجها ضمن قوائم الترحيل إلى حد الآن، رغم أنها تقطن بالحي المذكورة أكثر من خمسين سنة.
وذكر ممثلون عن العائلات المعنية، في تصريحات لـ"الشروق"، أن السلطات المحلية لبلدية القبة قامت بعملية إحصاءهم أربع مرات، غير أن مصير ترحيلهم لا يزال مجهولا، وأوضحوا أنهم في أخر مرة قصدوا بلدية القبة للاستفسار عن مصير ملفاتهم، أكدوا لهم أنهم غير معنيين بعمليات الترحيل.
إلى ذلك، طالب هؤلاء والي العاصمة عبد القادر زوخ، التحقيق مع المسؤولين المحليين، والنظر في مصير ملفاتهم، من أجل إدراجهم في قوائم الترحيل المقبلة.
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تقطن الحي القصديري "قريقوري 2" بالقبة منذ 50 سنة
أكثر من 100 عائلة تستفسر عن مصير ملفات ترحيلها
ر. ملاح
طالبت أكثر من 100 عائلة تقطن الحي القصديري "قريقوري 2" أو ما يعرف بـ"كاريار"، بضرورة التفاتة السلطات المحلية لوضعيتها المزرية، خاصة أنه لم يتم إدراجها ضمن قوائم الترحيل إلى حد الآن، رغم أنها تقطن بالحي المذكورة أكثر من خمسين سنة.
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وذكر ممثلون عن العائلات المعنية، في تصريحات لـ"الشروق"، أن السلطات المحلية لبلدية القبة قامت بعملية إحصاءهم أربع مرات، غير أن مصير ترحيلهم لا يزال مجهولا، وأوضحوا أنهم في أخر مرة قصدوا بلدية القبة للاستفسار عن مصير ملفاتهم، أكدوا لهم أنهم غير معنيين بعمليات الترحيل.
إلى ذلك، طالب هؤلاء والي العاصمة عبد القادر زوخ، التحقيق مع المسؤولين المحليين، والنظر في مصير ملفاتهم، من أجل إدراجهم في قوائم الترحيل المقبلة.