الإفراج المؤقت عن المتهم في قضية مهدد بن غبريط بباتنة

date 2016/09/29 views 1 comments 0
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icon-writer طاهر حليسي

مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة

أفرجت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء باتنة، مساء الأربعاء، عن الشاب المتهم في قضية إهانة هيئة نظامية والتهديد بالقتل في حق وزيرة التربية، نورية بن غبريط، الذي كان نشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي رسالة اعتبرت تهديدية في حق وزيرة التربية في قضية الأستاذة صباح، عندما كتب عبارة "لصباح شعب يا بن غبريط"، مرفقة بنياشين عسكرية ومسدس، ما عد دعوة إلى القتل، واستوجب تحقيقات معمقة لجهاز الدرك الذي حدد إحداثيات إرساليته الإلكترونية في شبكة التواصل الاجتماعي.

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وكان الشاب أودع الحبس عقب توقيفه بأريس دائرة باتنة وهو عسكري سابق دون أن تتمكن مصالح التحقيقات من العثور على المسدس والنياشين العسكرية المستعملة. وكان دفاع المتهم تقدم بطلب الإفراج المؤقت الذي قبل مساء الأربعاء على أن تنعقد المحاكمة بأريس في موعد لاحق. 

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