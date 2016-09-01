الجيش يقضي على خمسة إرهابيين في باتنة

قضت قوة من الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، على خمسة إرهابيين بإقليم بلدية تازولت بولاية باتنة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

العملية النوعية لقوات الجيش تمت بجبل وستيلي بأعالي بلدية تازولت، وأسفرت عن استرجاع بندقية رشاشة من نوع " RPK" و4 رشاشات كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.