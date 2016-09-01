الجيش يقضي على خمسة إرهابيين في باتنة

date 2016/09/29 views 1046 comments 0
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icon-writer الشروق أونلاين

قضت قوة من الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، على خمسة إرهابيين بإقليم بلدية تازولت بولاية باتنة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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العملية النوعية لقوات الجيش تمت بجبل وستيلي بأعالي بلدية تازولت، وأسفرت عن استرجاع بندقية رشاشة من نوع " RPK" و4 رشاشات كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

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