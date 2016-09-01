الجيش يقضي على خمسة إرهابيين في باتنة
الشروق أونلاين
قضت قوة من الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، على خمسة إرهابيين بإقليم بلدية تازولت بولاية باتنة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
العملية النوعية لقوات الجيش تمت بجبل وستيلي بأعالي بلدية تازولت، وأسفرت عن استرجاع بندقية رشاشة من نوع " RPK" و4 رشاشات كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1تعزيز مراقبة وحماية حدود الجزائر عبر الأقمار الاصطناعية
2بومهدي: الأمين العام سيرد على الذين حاولوا تقزيم الجبهة
3انفراج وشيك لقضية المساجين الجزائريين في العراق
4مساهل: منطقتنا مستهدفة من الإرهاب وعصابات التهريب والمخدرات
5بيريز تجسّس على الثورة الجزائرية ليزوّد إسرائيل بالسلاح النووي
Français English
الرأي
ياسين معلومي
صفعة مولودية بجاية
عمار يزلي
يوسف في بئر النفط
فهد المصري
كيف نجحت"خطة الشيطان"في عسكرة وأسلمة ثورة السوريين ؟
محمد سليم قلالة
هل نتحوّل من جيل facebook إلى جيل الـMooc؟
محمد الهادي الحسني
حياة "دار الحديث" العامرة
جمال لعلامي
عقيدة التيئيس!
رشيد ولد بوسيافة
مستقبلنا داخل برميل نفط!
حبيب راشدين
وجهان لعملة "صليبية" واحدة
جمال لعلامي
شعبوية أقلّ من 3 سنوات!
قادة بن عمار
مصلحة البلد بين بلعايب وبوشوارب!
الفيديو
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
الجيش يقضي على خمسة إرهابيين في باتنة
الشروق أونلاين
قضت قوة من الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، على خمسة إرهابيين بإقليم بلدية تازولت بولاية باتنة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
تغطيات ذات صلة
الجيش يقضي على خمسة إرهابيين في باتنة
منتدى رؤساء المؤسسات مستعد لتمويل الخزينة العمومية
مراجعة القوائم الانتخابية بين 1 و31 أكتوبر
الكشف عن قائمة الـ23 لاعبا المعنية بمباراة الكاميرون
بيريز تجسّس على الثورة الجزائرية ليزوّد إسرائيل بالسلاح النووي
العملية النوعية لقوات الجيش تمت بجبل وستيلي بأعالي بلدية تازولت، وأسفرت عن استرجاع بندقية رشاشة من نوع " RPK" و4 رشاشات كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.