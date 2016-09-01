توقيف شبكة مختصة في سرقة قضبان السكة الحديدية بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و54 سنة بخصوص السرقة.

حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم على إثر دوريات عادية لقوات الشرطة على مستوى مدينة سكيكدة، حيث لفت انتباههم أشخاص يقومون بقطع وتجميع القضبان الحديدية الموضوعة كسياج لمنع مرور الأشخاص إلى طريق السكة الحديدية المحاذية لمحيط مشروع المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين بسكيكدة، ليتم توقيفهم وفتح تحقيق في القضية.

حيث تبين أن المشتبه فيهما الرئيسيين قاما بالتوجه إلى محيط مشروع المحطة البرية لنقل المسافرين الجديدة بغرض العمل على تقطيع وجمع مادة الحديد باستحضار آلة قطع ميكانيكية تعمل بمادة البنزين أين قام أحدهما بتقطيع القطع المعدنية والآخر بتجميعها. وذلك بحضور عوني حراسة مكلفين بالحراسة على مستوى مؤسستين قريبتين من المكان إحداهما عمومية والأخرى خاصة، وتم توقيفهما وتحويلهما إلى المصلحة.

وبعد استكمال ملفات الإجراءات القضائية بتأسس الممثل القانوني للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كضحية، تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بخصوص "السرقة بالتعدد" ليتم إصدار أمر بوضع المشتبه فيهما الأولين رهن الحبس في حين تسلم الآخران استدعاء مباشرا.