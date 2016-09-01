الجمارك رافقت العملية محليا قبل توجه الشحنة نحو تونس تصدير أول شحنة بـ 80 طنا من مادة الكلور من بسكرة

سجلت مصالح الجمارك وتحت إشراف السلطات المحلية ، الأربعاء، تنفيذ أول عملية تصدير لمادة الكلور، بكمية أولية تصل 80 طنا نحو دولة تونس، من مصنع خاص بمنطقة اوماش غرب بسكرة المختص في إنتاج هيبوكلوريت ومشتقاتها التي تدخل في صناعة مختلف المواد شبه الصيدلانية والمواد المنظفة وغيرها، وباستعمال مواد أولية جزائرية.

العملية التصديرية الأول من نوعها التي رافقتها مصالح الجمارك بتحين الإجراءات الجمركية الضرورية، تمت على مستوى مصنع ساسكوا اندستريال الحديث الانجاز، وحظيا السنة الماضية بشرف تدشين من الوزير الأول عبد المالك سلال للولاية، تعد الشحنة الأولى المصدرة والمجمركة محليا ضمن التسهيلات العمومية لتشجيع التصدير مرحلة أولى في مجال تصدير هذا النوع من المنتجات المحلية المستخرجة من ثروة "الملح الطبيعية" التي تكتنزها عدة مناجم بإقليم الولاية، واستثمر في إحيائها أحد المستثمرين المنحدر من ولاية الوادي على تراب منطقة الزيبان، حيث ينتظر أن تبلغ الكمية الإجمالية المعدة للتصدير من مادة لكلور قبل نهاية شهر أكتوبر2016 القادم حوالي 300 طن لنفس الدولة.

وفي الشق الوطني، ينتظر أن تساهم الوحدة الإنتاجية لمصنع ساسكوا في الحد من استيراد المنتجات الإستراتيجية، وتموين عديد القطاعات وباقي الصناعات الثانوية في الجزائر، على غرار محطات المعالجة والتحلية للمياه وصناعة المواد المنظفة والمواد الغذائية والعجائن والنسيج والزجاج والسماد والمطاط، جدير بالذكر أن الوحدة الإنتاجية تزودت قبل دخولها مراحل الإنتاج بتكنلوجيا متطورة في معالجة وتحسين الإنتاج للمواد المنتجة، وحضيت الوحدة الإنتاجية الخاصة بدعم من الخزينة العمومية عن طريق قرض للمستثمر الخاص بنسبة 70 بالمئة.