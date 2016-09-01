سجلت مصالح الجمارك وتحت إشراف السلطات المحلية ، الأربعاء، تنفيذ أول عملية تصدير لمادة الكلور، بكمية أولية تصل 80 طنا نحو دولة تونس، من مصنع خاص بمنطقة اوماش غرب بسكرة المختص في إنتاج هيبوكلوريت ومشتقاتها التي تدخل في صناعة مختلف المواد شبه الصيدلانية والمواد المنظفة وغيرها، وباستعمال مواد أولية جزائرية.
العملية التصديرية الأول من نوعها التي رافقتها مصالح الجمارك بتحين الإجراءات الجمركية الضرورية، تمت على مستوى مصنع ساسكوا اندستريال الحديث الانجاز، وحظيا السنة الماضية بشرف تدشين من الوزير الأول عبد المالك سلال للولاية، تعد الشحنة الأولى المصدرة والمجمركة محليا ضمن التسهيلات العمومية لتشجيع التصدير مرحلة أولى في مجال تصدير هذا النوع من المنتجات المحلية المستخرجة من ثروة "الملح الطبيعية" التي تكتنزها عدة مناجم بإقليم الولاية، واستثمر في إحيائها أحد المستثمرين المنحدر من ولاية الوادي على تراب منطقة الزيبان، حيث ينتظر أن تبلغ الكمية الإجمالية المعدة للتصدير من مادة لكلور قبل نهاية شهر أكتوبر2016 القادم حوالي 300 طن لنفس الدولة.
وفي الشق الوطني، ينتظر أن تساهم الوحدة الإنتاجية لمصنع ساسكوا في الحد من استيراد المنتجات الإستراتيجية، وتموين عديد القطاعات وباقي الصناعات الثانوية في الجزائر، على غرار محطات المعالجة والتحلية للمياه وصناعة المواد المنظفة والمواد الغذائية والعجائن والنسيج والزجاج والسماد والمطاط، جدير بالذكر أن الوحدة الإنتاجية تزودت قبل دخولها مراحل الإنتاج بتكنلوجيا متطورة في معالجة وتحسين الإنتاج للمواد المنتجة، وحضيت الوحدة الإنتاجية الخاصة بدعم من الخزينة العمومية عن طريق قرض للمستثمر الخاص بنسبة 70 بالمئة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1الإفراج المؤقت عن المتهم في قضية مهدد بن غبريط بباتنة
2الإهمال قتل ابننا "محمد".. ولن نتسامح مع من وصفوه بالمتوحِّد
3فواتير الكهرباء بالجنوب مضخمة وننتظر نتائج التحقيق
4أشغال حفر تنذر بردم عائلات بطريق أولاد فايت بالعاصمة
55 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور بمعسكر
Français English
الرأي
سليم قلالة
تحيّة لعلمائنا.. من الفضاء
عبد الناصر
السعودية وإيران على مذهب واحد!
ياسين معلومي
صفعة مولودية بجاية
عمار يزلي
يوسف في بئر النفط
فهد المصري
كيف نجحت"خطة الشيطان"في عسكرة وأسلمة ثورة السوريين ؟
محمد سليم قلالة
هل نتحوّل من جيل facebook إلى جيل الـMooc؟
محمد الهادي الحسني
حياة "دار الحديث" العامرة
جمال لعلامي
عقيدة التيئيس!
رشيد ولد بوسيافة
مستقبلنا داخل برميل نفط!
حبيب راشدين
وجهان لعملة "صليبية" واحدة
الفيديو
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
الجمارك رافقت العملية محليا قبل توجه الشحنة نحو تونس
تصدير أول شحنة بـ 80 طنا من مادة الكلور من بسكرة
مراد. ب
سجلت مصالح الجمارك وتحت إشراف السلطات المحلية ، الأربعاء، تنفيذ أول عملية تصدير لمادة الكلور، بكمية أولية تصل 80 طنا نحو دولة تونس، من مصنع خاص بمنطقة اوماش غرب بسكرة المختص في إنتاج هيبوكلوريت ومشتقاتها التي تدخل في صناعة مختلف المواد شبه الصيدلانية والمواد المنظفة وغيرها، وباستعمال مواد أولية جزائرية.
تغطيات ذات صلة
وزير الصحة يستجيب لنداء الأطباء المغتربين ويزيح العراقيل
تصدير أول شحنة بـ 80 طنا من مادة الكلور من بسكرة
اختفاء عتاد بقيمة 6 ملايير من حظيرة بلدية زموري
توقيف شبكة مختصة في سرقة قضبان السكة الحديدية بسكيكدة
الإهمال قتل ابننا "محمد".. ولن نتسامح مع من وصفوه بالمتوحِّد
العملية التصديرية الأول من نوعها التي رافقتها مصالح الجمارك بتحين الإجراءات الجمركية الضرورية، تمت على مستوى مصنع ساسكوا اندستريال الحديث الانجاز، وحظيا السنة الماضية بشرف تدشين من الوزير الأول عبد المالك سلال للولاية، تعد الشحنة الأولى المصدرة والمجمركة محليا ضمن التسهيلات العمومية لتشجيع التصدير مرحلة أولى في مجال تصدير هذا النوع من المنتجات المحلية المستخرجة من ثروة "الملح الطبيعية" التي تكتنزها عدة مناجم بإقليم الولاية، واستثمر في إحيائها أحد المستثمرين المنحدر من ولاية الوادي على تراب منطقة الزيبان، حيث ينتظر أن تبلغ الكمية الإجمالية المعدة للتصدير من مادة لكلور قبل نهاية شهر أكتوبر2016 القادم حوالي 300 طن لنفس الدولة.
وفي الشق الوطني، ينتظر أن تساهم الوحدة الإنتاجية لمصنع ساسكوا في الحد من استيراد المنتجات الإستراتيجية، وتموين عديد القطاعات وباقي الصناعات الثانوية في الجزائر، على غرار محطات المعالجة والتحلية للمياه وصناعة المواد المنظفة والمواد الغذائية والعجائن والنسيج والزجاج والسماد والمطاط، جدير بالذكر أن الوحدة الإنتاجية تزودت قبل دخولها مراحل الإنتاج بتكنلوجيا متطورة في معالجة وتحسين الإنتاج للمواد المنتجة، وحضيت الوحدة الإنتاجية الخاصة بدعم من الخزينة العمومية عن طريق قرض للمستثمر الخاص بنسبة 70 بالمئة.