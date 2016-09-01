نجاة مساعد النائب العام في مصر من محاولة اغتيال

أفادت الأنباء الواردة من مصر بأن أحد مساعدي النائب العام نجا من محاولة لاغتياله باستخدام سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

وقالت مصادر قضائية إن عبوة ناسفة داخل سيارة متوقفة انفجرت، أثناء مرور موكب النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة.

ولم يُصب عبد العزيز، لكن الانفجار أسفر عن إصابة شخص من المارة، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

نجا المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد المصري من محاولة لاغتياله وذلك عبر تفجير عبوة ناسفة داخل سيارة متوقفه أثناء مرور موكبه بميدان الشباب قرب منزله في منطقة التجمع الأول شرق القاهرة الجديدة.