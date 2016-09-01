استرجاع كمية من الأسلحة والذخيرة القضاء على 5 إرهابيين بباتنة

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء الخميس، على خمسة إرهابيين بباتنة، وتم استرجاع أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن "في إطار محاربة الإرهاب وفي عملية نوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي بجبل وستيلي ببلدية تازولت ولاية باتنة/ن.ع.5 قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم 29 سبتمبر 2016 على خمسة (05) إرهابيين".

وأضاف البيان أن العملية استرجعت بندقية رشاشة (RPK ) وأربعة (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة فيما تم تدمير ستة (06) مخابئ تحتوي على مؤونة وألغام تقليدية الصنع وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية وأغراض مختلفة".

وحسب المصدر "تأتي هذه العملية المتواصلة والناجحة الثالثة من نوعها في ظرف أسبوع لتؤكد عزم وإصرار قوات الجيش الوطني الشعبي على مطاردة والقضاء على فلول الإرهاب أيمنا حلوا عبر التراب الوطني".