تعتبر التجربة الأولى وطنيا عبر الطارف تصدير أطنان من "الحنكليس" إلى كوريا والصين في 2017

بعدما كانت ثروات الطارف النباتية والحيوانية، تهرّب إلى الخارج، بطرق غير قانونية، لاسيما سمك الحنكليس أو المعروف بأفعى البحر، من المنتظر أن يتم الاستثمار في هذا المجال، بطرق قانونية، حيث سيتم تصدير أولى الكميات في تجربة تعتبر الأولى وطنيا خلال السنة القادمة 2017، بعدما فتحت الدولة هدا المجال أمام المستثمرين.

حيث شرعت مزرعة ببلدية الشط ضمن منطقة التوسع السياحي البطاح، في التحضير لعملية تصدير الحنكليس، إلى كوريا والصين خلال الثلاثي الأول من عام 2017، حسب مسير المزرعة السيد دهشي السعيد، الذي كشف للشروق اليومي على أن عملية التصدير الأولى ستعني العشرات من الأطنان من سمك الحنكليس إلى السوق الآسيوية، خاصة كوريا الجنوبية والصين كأول تجربة.

واستطرد ذات المتحدث قائلا بأنه بإمكانه الاستثمار في إنتاج السمك بـ 300 طن، و100 طن للجمبري الملكي الذي تشهر به الولاية في انتظار رفع قيمة الانتاج في السنوات المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن والي الطارف على غرار بقية الولاة اهتم بهذه التجربة من أجل تطبيق تعليمات وزير الداخلية، الذي طالب الولاة بالبحث عن مصادر تمويل لمشاريعهم وعدم البقاء في انتظار المال العام، حيث انطلقت في الطارف مشاريع تربية الحلزون والجمبري، والأسماك في الأحواض والأقفاص العائمة عبر بلديات الولاية، التي تتربع على مساحات معتبرة على غرار مشروع تربية الجمبري على مساحة 43 هكتارا، منها هكتاران لمعهد متخصص في المجال.