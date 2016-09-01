ستنطلق منها طائرات بدون طيار قاعدة جوية أمريكية بالنيجر قرب الحدود الجزائرية

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء قاعدة عسكرية جوية بمنطقة أغاديز بالنيجر التي تبعد حوالي 480 كلم عن الحدود الجزائرية، قادرة على نشر طائرات من دون طيار، حسب معلومات أوردها موقع "ذي إنترسبت".

وحسب الموقع الذي تحصل على معلومات سرية من وزارة الدفاع الأمريكية، فإن النيجر هو البلد الوحيد في المنطقة الذي وافق على استضافة الطائرات الأمريكية بلا طيار من طراز MQ9 الفتاكة التي يمكن تزويدها بأسلحة لشن ضربات جوية.

وأضاف المصدر أن النيجر أصبح في موقع يجعل منه قاعدة أساسية للعمليات الأمريكية في المنطقة، على أن تكون أغاديز نقطة انطلاق لعمليات استطلاع ومراقبة ضد المجموعات الإرهابية الناشطة في المنطقة.

وقال إن مشروع القاعدة الجوية الأمريكية كان مبرمجا منذ زمن طويل، وتصل تكاليف بنائها إلى 100 مليون دولار.

وتستخدم الطائرات بدون طيار في المراقبة العسكرية وإسقاط القنابل في المواقع التي تشكل خطورة كبيرة أو يصعب الوصول إليها بالطائرات التي يقودها طيارون حقيقيون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ميشيل بالدانزا، لوكالة الأنباء الفرنسية إن الولايات المتحدة "تدعم مجموعة جهود في مجال الأمن وإيجاد قدرات في منطقة الساحل، وأوضحت أن الموقع في أغاديز سيبقى قاعدة نيجرية وليس الهدف تحويله إلى قاعدة أمريكية على غرار تلك الموجودة في جيبوتي، والتي تعتبر القاعدة الأمريكية الدائمة الوحيدة في القارة الإفريقية.

وقالت ميشيل بالدانسا إن الولايات المتحدة وافقت على تمويل بناء المدرج الجديد في أغاديز والأرصفة والمباني الإدارية والزراعية والبنى التحتية. كما من المتوقع الانتهاء من المشروع المذكور الذي سيصبح "أكبر بناء عسكري أمريكي في إفريقيا" في العام 2017.

وحسب المصدر فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقوم بعملياتها العسكرية في الساحل انطلاقا من العاصمة النيجرية نيامي إلى غاية 2014، حيث بدأت في إنشاء قاعدة شبه دائمة في النيجر، وفق صحيفة "واشنطن بوست" التي نشرت مخططات لقاعدة جوية للطائرات بدون طيار في أغاديز.

وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في النيجر إن قيادة الأفريكوم تدرس إمكانية إقامة قاعدة جوية شمال النيجر بهدف تقديم الدعم الإستعجالي للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، من خلال البحث والمراقبة والتعرف على التهديدات الإرهابية المحتملة.

وذكر موقع "ذي إنترسبت"، أن وثائقا عرضها سلاح الجو الأمريكي أمام الكونغرس في 2015، أظهرت قيام الولايات المتحدة الأمريكية تفاوضت مع النيجر حول إبرام اتفاق لبناء مدرج طائرات جديد مجهز بكافة الوسائل اللازمة في القاعدة الجوية 201 للقوات النيجرية جنوب مدينة أغاديز.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي وافق على منح التمويل اللازم لبناء هذه القاعدة الجوية والمقدر بـ50 مليون دولار، إضافة إلى مبلغ مماثل للقيام بأعمال الصيانة والوقود وغيرها.

ورفضت المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية، الإدلاء بأي تفاصيل حول القاعدة الجوية الجديدة في أغاديز، مكتفية بالقول إن الطائرات بدون طيار لم تحلق بعد من هذا المركز المتقدم.

وأظهرت وثيقة أخرى أن الإنتهاء من أشغال تهيئة القاعدة الجوية في أغاديز سيكون في السنة المقبلة 2017.