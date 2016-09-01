الجيش يعثر على أسلحة وذخيرة في الدبداب

عثرت مفرزة للجيش تابعة للقطاع العملياتي لإن أمناس، الجمعة، على كمية من الأسلحة والذخيرة بمنطقة الدبداب بولاية إيليزي قرب الحدود الجنوبية-الشرقية للبلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن هذه العملية مكنت من ضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وبندقية صيد ومسدس آلي و10 مخازن ذخيرة و482 طلقة من مختلف العيارات.