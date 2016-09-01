عثرت مفرزة للجيش تابعة للقطاع العملياتي لإن أمناس، الجمعة، على كمية من الأسلحة والذخيرة بمنطقة الدبداب بولاية إيليزي قرب الحدود الجنوبية-الشرقية للبلاد.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن هذه العملية مكنت من ضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وبندقية صيد ومسدس آلي و10 مخازن ذخيرة و482 طلقة من مختلف العيارات.
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الجيش يعثر على أسلحة وذخيرة في الدبداب
الشروق أون لاين
عثرت مفرزة للجيش تابعة للقطاع العملياتي لإن أمناس، الجمعة، على كمية من الأسلحة والذخيرة بمنطقة الدبداب بولاية إيليزي قرب الحدود الجنوبية-الشرقية للبلاد.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أن هذه العملية مكنت من ضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وبندقية صيد ومسدس آلي و10 مخازن ذخيرة و482 طلقة من مختلف العيارات.