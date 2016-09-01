الجيش رصد تحركات المجموعة منذ أسابيع تحديد هوية 4 من الإرهابيين المقضى عليهم بباتنة

كشفت مصادر مطلعة، الجمعة،أن قوات الجيش حددت هوية أربعة من بين خمسة عناصر ارهابية قضت عليهم وحدة تابعة للجيش الوطني الشعبي، في منطقة جبل وستيلي الفاصلة بين إقليمي بلدية لارباع وتازولت ولاية باتنة.

وذكرت المصادر أن العملية النوعية التي كللت بالإيقاع بخمسة عناصر واسترجاع سلاح رشاش "أفمبيكا" تمت خلال عملية تمشيط للمنطقة شرع فيها منذ أيام تبعا لمعلومات أشارت لرصد تحركات مشبوهة قبل أسابيع بالمنطقة التي تعتبر بؤرة إرهابية منذ سنوات.

وحسب معلومات "الشروق" فإن التعرف العيني مكن من تحديد هوية ثلاثة عناصر من بلدية سفيان دائرة نقاوس ولاية باتنة، كانوا التحقوا ببقايا الجماعات المسلحة خلال سنوات الألفين في حين احتملت أن يكون أمير سرية وستيلي "م.ي" بين المقضى عليهم، في انتظار رجوع نتائج تحليل الحمض النووي بعد أن حولت الجثث لمشرحة إلى مستشفى باتنة الجامعي.

وكانت الجماعات الإرهابية الناشطة بجبال ولاية باتنة تلقت ضربات موجعة خلال السنوات الماضية جعلتها خارج الخدمة العملياتية، حيث فقدت القدرة على المبادرة للتجنيد بفعل تناقصها وتحوّلها إلى مجرّد زمر مفتقدة للقيادة ولروح الجماعية بسبب ضربات الجيش المتتالية والعزلة الشعبية.