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بلديات لا تستفيد من مداخيل المحاشر.. وأميار يقترحون:
حرق سيارات "الفوريار" أو بيعها بالمزاد!
- محاشر تحوّلت إلى مقابر لسيارات مهترئة انقضى حكمها القضائي منذ 15 سنة
- مواطنون يتخلون عن سياراتهم بسبب 5 آلاف دينار يوميا كحقوق "للحشر"
في وقت انتعشت فيه مداخيل المحاشر "فوريار"، بسبب كثرة الغرامات المُحرّرة على السيارات المحجوزة، ورفع قيمة المخالفات، لا تستفيد غالبية بلديات الوطن من هذه المداخيل رغم وجود المحاشر على ترابها، ما جعل كثيرا من رؤساء البلديات يطالبون بنسبة معقولة من مداخيل المحاشر، لتوجيهها إلى مشاريع تخدم مواطني البلدية... فيما تمتلئ محاشر أخرى بسيارات "مهترئة" انقضى حكمها القضائي منذ 15 سنة، ولم يتسلمها أصحابها إلى اليوم، فأصبحت عبئا على البلدية التي تحرسها، وبين هذا وذاك لا يجد المواطن الذي يؤمر بوضع سيارته في المحشر مكانا ليشرع في رحلة بحث بين البلديات تفاديا للغرامة في حال لم يجد محشرا..
وفي هذا السياق، يؤكد نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة، المكلف بالصحة والنظافة والبيئة سعيد ولد بزيو، في اتصال مع "الشروق"، أن محشر بلديتهم الموجود بالشارع الوطني رقم 63 في الحدود مع بلدية بئر خادم، مملوء حتى "الباب" منذ عامين، بسيارات 90 بالمائة منها محتجزة وفق حكم قضائي صدر منذ سنوات، وامتنع أصحابها عن استرجاعها، وهو ما عرقل عملية إدخال السيارات المحجوزة مؤخرا والاستفادة من مداخيل، وحسب ولد بزيو "البلاد تعيش وضعية تقشف ومداخيل المحاشر قد تساهم في إنعاش بعض المشاريع بالبلدية، وللأسف في جسر قسنطينة لا مكان لوضع السيارات المحجوزة لامتلاء المحشر فنوجهها إلى محاشر أقرب البلديات، وهو ما يُضيّع علينا نسبة من المداخيل، رغم تكفل البلدية بحراسة محشرها".
وأكد محدثنا أن رئيس البلدية أكد على مكتب المنازعات، ليراسل الجهات القضائية وحتى وزير العدل، لإيجاد صيغة للتخلص من السيارات، التي لم يخرجها أصحابها من المحشر منذ سنوات، "ولم لا بيعها في المزاد العلني، وتوجيه مداخيلها إلى البلدية".
وببلدية سيدي أمحمد، ورغم شساعتها فمحشرها الموجود بحسيبة بن بوعلي لا يتسع إلا لـ 50 سيارة فقط لا تساهم في أي مدخول للبلدية، حسب تأكيد المير نصر الدين زناسني لـ "الشروق"، وحسب قوله: "المفروض أن يُخصص للبلدية نسبة من مداخيل المحاشر، لأنها توجد على ترابها..."، متأسفا لكون عملية تسيير المحاشر في الجزائر معقدة جدا...
أما رئيس بلدية برج الكيفان، قدور حداد، فرغم غياب محشر ببلديته، فتوجه السيارات المحجوزة هناك إلى محشر بلدية أخرى، يؤكد لـ "الشروق" أن مداخيل المحاشر فيها الكثير من المشاكل، رغم استفادة بعض البلديات من نسبة مئوية من أموالها، معتبرا أن البلدية تتكفل بحراسة المحشر، في حين يكون التسيير من طرف مصالح الدرك والشرطة غالبا.
وحسبه، كثير من السيارات "الخردة" التي يتركها أصحابها بالمحشر، تتولى السلطات القضائية عملية حرقها، لإعادة تدوير معدن الحديد، بعد تحرير محضر بشأنها.
وعن سبب رفض المواطنين تسلم سياراتهم، يوضح حداد: "الكثير لا يتمكنون من تسديد نفقات وضع سيارتهم بالمحشر، التي تبدأ من 200 دج لليلة لتصل مبالغ خيالية وغير منطقية في بعض المحاشر..."، وسرد لنا قصة شيخ، وضعت شاحنته في المحشر منذ عام 1998 إثر حكم قضائي، ولم يتسلمها إلا منذ 3 أشهر فقط، والسبب أن ثمن الليلة الواحدة بالفوريار وصل 5000 دج...!!، فلم يجد الشيخ من حيلة، بعدما فاق مبلغ الغرامة ثمن الشاحنة بأكملها، إلا التخلي عنها، والظاهرة جعلت محدثنا يطالب بتوحيد سعر الحجز في الفوريار، وجعله رمزيا.
2016/09/30 على 23:031
في الدول الغربية دولة المحترمة عندما يحجز السيارات يبيعونها في المزاد العلني واخرى تنقل للمحشر لو لا تصلح للبيع قطاعها اما ببلاد ميكي لا تتوفر على محشر لائق لان بجزائر تكثر لافيرايات بسبب الغلاء الجنوني بالعالم للسيارات والفوضى وبسبب البلاد "بلا راعي" لا يوجد الاحترام للمعايير ولا مراقبة وكل واحد حسب أهواءه يعمل قانون والبلديات متواطئة معهم تترك الفوضى ينتشر ماداما يأخذ الأموال غير شرعية فلا تهفونا عبر الجرائد أن البلديات تلاحق المتهربين
محلل سياسي واعر - الجزائر العميقة2016/10/01 على 07:202
الأميار عندهم الحق أحرقوها كلها هذه خردة أو بيعوها لمركب الحجار و تستفيدوا من مداخلها
لا تسمعوا الى المتفلسفين أنتم المسؤولون عن كل شيئ أصدروا قرارات و هذا من حقكم و قوموا بحرقها أو بيعها للحجار لا تبيعوها في المزاد فهي خردة
عزيز2016/10/01 على 08:083
المشكل أنّ السيارات غير محروسة في غالب المحاشر، إذ أنّ المواطن لمّا يسترجع سيارته من هناك بعد انقضاء المدة يجدها منقوصة، و قد أنتزعت منها الكثير من الأشياء، البلديات لا يهمها الحفاظ على ملكية المواطن عندما توضع في المحشر لكنها في المقابل تريد أن تجعل منها تجارة تدر عليها الأرباح، و لهذا نجد المواطن يتعامل مع سلطات بلاده و كأنها سلطة إستعمارية، و المسؤولين المحليين خصوصًا غير عادلين في الغالب و ليسوا في مستوى المقام.
بلقاسم - الجزائر2016/10/01 على 09:374
..............أصبحت مصالح المجالس المنتخبة.......ضارة......بدل أنتكون نافعة.......تستحسن .....إلغاء المجالس.....وإلحاق المصالح....بالمؤسسات الإدارية الدائمة أو الأمنية المناسبة..........
بوكوحرام - الجزائر2016/10/01 على 10:155
الجزائر بهؤلاء المسؤولين هي بلاد الداب راكب مولاه .... الكل خونة لامانة الشهداء .....
2016/10/01 على 11:526
و قتاش تروح السيارة للفوريار يعني ما هي المخالفة
k - mascaea2016/10/01 على 21:287
wallah loukane dawla dire tefticha fi gaa lesparques taa les apc et les administratons exemple ptt etwilaya et autres recuperes beucoupsde voitures
اقتراح مفيد - DZ2016/10/01 على 22:208
لماذا لا يتم بيعها للدول الافريقية المعوزرة باثمان متدنية وعائدها المالي يعود بالفائدة على البلديات التي تملك هاته الحظائر..او اعطائها كاعانة للدول التي هي في صف الجزائر سياسيا
يا جزاير - راه طاب القلب2016/10/01 على 22:579
بلديات لا تستفيد من مداخيل المحاشر.. وأميار يقترحون:
حرق سيارات "الفوريار" أو بيعها بالمزاد!
لماذا لا تباع عقول الامير في المزاد او حرقها لانهم لا يفرقون بين بيع و حرق هذه السيارات
عذر اقبح من ذنب اميار لا يصلحون سوى لسرقت قفه رمضان