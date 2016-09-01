آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
-
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
-
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
-
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
-
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
-
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
-
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
-
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
-
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
-
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
الأمن يفك لغز اختفاء طفلة بالبويرة
والدة زهرة أخفتها ببيتها في تلمسان للانتقام من طليقها
تمكنت مصالح الأمن بولاية البويرة من فك خيوط قضية إختفاء التلميذة زهرة صاحبة 15 سنة من بيتها بمدينة سور الغزلان منذ الأحد الماضي، حيث تم العثور عليها بمنزل والدتها المطلقة والمقيمة بمدينة مغنية بولاية تلمسان، والتي حاولت في البداية إخفاء تواجد البنت بمنزلها بسبب خلافات سابقة مع طليقها حول حضانتها.
وحسب بيان لمصالح الأمن بالولاية صدر مساء الخميس فإن المراهقة ب. زهرة التي اختفت عن الأنظار منذ 25 سبتمبر الفارط بسور الغزلان جنوب البويرة لم تتعرض للإختطاف، وإنما تبين أنها متواجدة ببيت والدتها المطلقة والمقيمة بمدينة مغنية بتلمسان، حيث تم العثور عليها هناك بعد أن غادرت بيت والدها بمدينة سور الغزلان، والذي كان قد أوصلها صباح الأحد إلى مدخل متوسطة العربي بن مهيدي التي تدرس بها ولم يظهر لها أي اثر بعد ذلك، فيما مايزال التحقيق متواصلا لتحديد الأسباب الحقيقية للحادثة.
أما والد الطفلة التي يبدو أنها راحت ضحية طلاق والديها فقد قدم شكوى لدى مصالح الأمن حول اختفاء فلذة كبده مثلما كانت الشروق قد تطرقت للقضية في عدد سابق، حيث كشف لنا عن انفصاله عن والدة البنت بعد طلاقهما منذ 14 سنة، وقد عاشت معها سنة واحدة، فيما أكملت البنت السنوات المتبقية وإلى غاية اليوم مع والدها الذي أعاد زواجه بثانية بعد انفصالهما، مضيفا بأن طليقته أصبحت تتصل مؤخرا بالطفلة وتشوش عليها مثلما وصف لنا في حديثه إلينا ملمحا إلى تحريضها لها بالفرار من المنزل.
وعلم بأن والدة المراهقة كانت تخفي تواجدها لديها بعد اتصال الوالد لعديد المرات وسؤاله عن فلذة كبده منذ الساعات الأولى لاختفائها، فيما يبدو بأنه كان متيقنا بوجهة ابنته التي لم يشأ الكشف عنها في البداية إلا بعد تدخل مصالح الأمن التي تنقلت إلى عين المكان ودخلت في مفاوضات مع والدتها التي أنكرت عنهم بدورهم في البداية وجود الطفلة، قبل أن يتم العثور عليها وإرجاعها بعد أن وقعت مثلما يقع دوما الصغار ضحية صراع وخلافات الكبار، خاصة بعد انفصال وطلاق الوالدين، في الوقت الذي مايزال التحقيق مستمرا مثلما أشرنا إليه حول ظروف وملابسات القضية مع إشارة نفس المصادر إلى احتمال توجيه تهمة إخفاء قاصر وتحريضه على الجنوح إلى الوالدة.
سعيد2016/09/30 على 18:361
هذه لعبة مقيتة لا اساس لها من الصحة على الاطلاق بلد فيه 45 مليون شخص عندهم مشاكل وقضايا ولسنا مقتنعين بهذه الالعاب الامنية
اختطاف واختفاء وسرقة اطفال وغير ذلك من اجل تخويف الناس وبث الشك حتى يبقى الناس يطلبون رحمة الاجهزة الامنية !!!! اهدروا في المفيد . واش كاين الفوق ؟ خلو الشعب يعيش طرانكيل .
يا جزاير - راه طاب القلب2016/09/30 على 19:112
معضم الدراسات و التحاليل تتفق على ان
اغلبيه الاختطافات تكون من عقارب حتى لا اقول ا قارب و المحيط المقرب من العائله
لانهم يعرفون كل صغيره و كبيره على العائله المقصوده