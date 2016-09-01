السفير الفرنسي برنار إيمي يكشف فرنسا ضيف شرف المهرجان الدولي للمسرح المحترف ببجاية

كشف سفير فرنسا في الجزائر، برنار إيمي، أن فرنسا ستكون ضيف شرف الطبعة الثامنة من فعاليات المهرجان الدولي للمسرح المحترف المزمع تنظيمها من 29 أكتوبر إلى 04 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن فرنسا ستحرص على إمضاء مشاركة نوعية ومتميزة في فعاليات الطبعة الـ21 من معرض الجزائر الدولي للكتاب بعد أن حلت ضيفة على طبعته الـ20.

وأكد السفير الفرنسي، على هامش ندوة صحفية نشطها بالمعهد الفرنسي بالجزائر بحضور مديره ومستشار التعاون والفعل الثقافي، أليكسي أوندر، لتقديم أهم ملامح وبرامج الموسم الثقافي، أنه سيتم تنظيم نشاطات كثيرة في المرافق الثقافية التي دشنت مؤخرا وفي مقدمتها أوبرا الجزائر وذلك– حسبه- بالتنسيق مع المؤسسات الثقافية والسلطات المحلية إضافة إلى مختلف الهياكل المنجزة بمختلف ولايات الوطن عن طريق فروع المعهد الفرنسي "تلمسان- وهران- قسنطينة- عنابة".

وأضاف، في نفس السياق: "فرنسا من الدول القليلة التي تعمل على تحريك دبلوماسية ثقافية خارجية حقيقية.. مراكزها تفتح أبوابها لتعليم اللغة والثقافة الفرنسية بمناهج عصرية تحت إشراف أساتذة مكونين إضافة إلى نشر وترويج الأعمال الإبداعية للفنانين والمثقفين الفرنسيين".

كما أشار في معرض حديثه إلى أنه تم إنشاء شبكات تنسيق بين المسؤولين عن السياسات الثقافية لتلبية حاجات الفنانين والمحترفين الأجانب وللمساهمة في إطلاق "صنع في الجزائر". إضافة إلى معرض ضخم حول الجزائر من أكتوبر 2018 إلى ربيع 2019

وشدد على أهمية التعاون الفرنسي الجزائري في مجال الثقافة: "العمل بالشراكة مع معاهد جزائرية والسلطات المحلية من أولويات استراتيجيتنا الثقافية وستنظم نشاطات في المسرح ومع أوبرا الجزائر وأخرى في مسرح وهران وهي مرافق ستسمح لنا بالوصول إلى فئة أوسع. كما سيتم إحياء عيد الموسيقى أمام البريد المركزي بالتنسيق مع بلدية العاصمة. وسنمضي مشاركات كثيرة في عدد من المهرجانات الجزائرية".