اقتصرت المشاركة في فعاليات الطبعة العاشرة للمسرح المحترف بسيدي بلعباس، التي انطلقت فعالياتها مساء الخميس، على خمس فرق فقط، بسبب تقليص الوزارة الوصية الغلاف المالي الخاص بطبعة السنة الحالية، التي ستعرف الاستغناء عن مشاركة الفرق المسرحية المحلية لتقديمها عروضا خارج المنافسة، في إطار تنشيط المحيط.
كشف محافظ المهرجان حسان عسوس، أن لجنة الانتقاء اكتفت باعتماد أعمل خمس فرق من أصل 16 فرقة، لدخولها منافسة الظفر بالمرتبة الأولى، المؤهلة للمشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالعاصمة، مضيفا أن تقليص عدد الفرق المشاركة، والاستغناء عن مشاركة الفرق المسرحية المحلية خارج المنافسة، في إطار تنشيط المحيط، سببه تراجع ميزانية إقامة فعاليات الطبعة الحالية، بفعل إجراءات التقشف التي تعتمدها الدولة، موضحا أن الفرق التي وقع عليها الاختيار، هي تعاونية النقطة من مدينة وهران، التي ستدخل المنافسة بمسرحية "وافد"، والجمعية الثقافية "الموجة" من مستغانم التي ستقدم مسرحية "اهدر"، بينما ثالث المشاركين سيكون جمعية نواريس البليدة بمسرحية "عطيل"، بينما ستنافس التعاونية الثقافية والفنية أصدقاء الفن الشلف، بمسرحية "المستور"، تليها مسرحية "الفوضويين" لتعاونية النواة للمسرح بالاشتراك مع الجمعية الشبانية لرواد الفن والثقافة لمدينة تيارت، بينما سيعرف اليوم الأخير تقديم عرض على شرف المهرجان، بمسرحية "أطياف و رؤيا" لجمعية مسرح الشباب والفن لسيدي بلعباس.
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بسبب سياسة "التقشف"
5 فرق فقط في فعاليات المسرح المحترف ببلعباس
م.مراد
اقتصرت المشاركة في فعاليات الطبعة العاشرة للمسرح المحترف بسيدي بلعباس، التي انطلقت فعالياتها مساء الخميس، على خمس فرق فقط، بسبب تقليص الوزارة الوصية الغلاف المالي الخاص بطبعة السنة الحالية، التي ستعرف الاستغناء عن مشاركة الفرق المسرحية المحلية لتقديمها عروضا خارج المنافسة، في إطار تنشيط المحيط.
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كشف محافظ المهرجان حسان عسوس، أن لجنة الانتقاء اكتفت باعتماد أعمل خمس فرق من أصل 16 فرقة، لدخولها منافسة الظفر بالمرتبة الأولى، المؤهلة للمشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالعاصمة، مضيفا أن تقليص عدد الفرق المشاركة، والاستغناء عن مشاركة الفرق المسرحية المحلية خارج المنافسة، في إطار تنشيط المحيط، سببه تراجع ميزانية إقامة فعاليات الطبعة الحالية، بفعل إجراءات التقشف التي تعتمدها الدولة، موضحا أن الفرق التي وقع عليها الاختيار، هي تعاونية النقطة من مدينة وهران، التي ستدخل المنافسة بمسرحية "وافد"، والجمعية الثقافية "الموجة" من مستغانم التي ستقدم مسرحية "اهدر"، بينما ثالث المشاركين سيكون جمعية نواريس البليدة بمسرحية "عطيل"، بينما ستنافس التعاونية الثقافية والفنية أصدقاء الفن الشلف، بمسرحية "المستور"، تليها مسرحية "الفوضويين" لتعاونية النواة للمسرح بالاشتراك مع الجمعية الشبانية لرواد الفن والثقافة لمدينة تيارت، بينما سيعرف اليوم الأخير تقديم عرض على شرف المهرجان، بمسرحية "أطياف و رؤيا" لجمعية مسرح الشباب والفن لسيدي بلعباس.