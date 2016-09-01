روائح غريبة بالمياه والمواطنون مرعوبون أنباء عن ظهور وباء التيفوئيد بالبليدة ومديرية الصحة تنفي

أثارت انباء عن ظهور وباء التيفوئيد بالبليدة والمناطق المجاورة لها موجة من الخوف في أوساط المواطنين ما أدى بهم إلى الإحجام عن استهلاك مياه الحنفيات التي يرجح أن تكون مصدر الداء الخطير.

حسب معلومات تحوزها "الشروق"، فإن حالات إصابة بحمى التيفوئد سجلت بالولاية بعد اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب،غير ان الإصابات ما تزال قيد التحفظ من قبل الجهات الوصية، وحسب المصدر الذي أورد الخبر فإن العدوى عبر المياه الملوثة تتسبب فيها بكتيريا تسمى "سالمونيلا تيفيموريم"، وهي جرثومة خطيرة تؤدي إلى ظهور اعراض داء التيفوئيد من حمى وصداع ومغص بطني وإسهال، وهي الأعراض التي تظهر بشدة لدى الصغار وكبار السن، وكذا النساء الحوامل والأشخاص ضعيفي المناعة وقد تكون قاتلة في بعض الأحيان.

من جهتها تلقت الشروق شكاوى متطابقة لمواطنين من احياء باب الخويخة وزعبانة بالبليدة بسبب التغير الواضح في نوعية المياه التي تزور حنفياتهم مؤخرا وانتشار روائح الصرف الصحي منها.

مديرية الصحة بولاية البليدة نفت جملة وتفصيلا ما تردد حول ظهور داء حمى التيفوئيد، وحسب ما أكده مدير الصحة السيد جمعي احمد في اتصال بالشروق فإن الخبر مجرد إشاعة، نافيا استقبال أي حالات يشتبه في كونها تيفوئيد بمصلحة الأمراض المعدية الكائنة ببوفاريك، وأضاف ذات المتحدث ان تحاليل الكشف عن البكتيريا المسببة للوباء بسيطة ولم يُثبت لحد الساعة إصابة أي شخص بالجرثومة، موضحا ان الاشتباه بوجود الداء يستلزم على الأقل استقبال خمس حالات من منطقة واحدة تظهر عليها اعراض التيفوئيد وهو ما لم تسجله أي من العيادات والمصالح الاستشفائية الكائنة بتراب الولاية، وقال جمعي أن مصالحه لن تتردد في الإعلان عن المرض حال ظهوره، وإبلاغ الوزارة والجهات الوصية من اجل تخاذ التدابير اللازمة.