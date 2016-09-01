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سجن مع الطاهر زبيري وعفا عنه الشاذلي
وفاة أمحمد حابه.. أحد المشاركين في محاولة الانقلاب على بومدين
توفي المجاهد أمحمد حابه، صبيحة الجمعة، بمقر سكناه بآريس (باتنة)، عن عمر يناهز 83 سنة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث ستشيع جنازته اليوم، بعد صلاة الظهر بمقبرة قرية لقصر التابعة لبلدية تكوت بباتنة.
إذا كان المجاهد الراحل أمحمد حابه، قد ترك بصمته خلال الثورة التحريرية، من خلال توليه مسؤوليات هامة، فإنه يعد من القيادات العسكرية التي شاركت في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس الراحل هواري بومدين المنبثقة عن تأسيس حركة 14 ديسمبر 1967 لضباط الجيش الوطني الشعبي بقيادة العقيد طاهر زبيري والرائد عمار ملاح ومحمد الطاهر بورزان (الذي استهدف بومدين بالرصاص) وغيرهم من الضباط الذين ينتمون في غالبيتهم لمنطقة الأوراس، حيث برروا حينها اللجوء إلى محاولة الانقلاب بسبب ما وصفوه بممارسة بومدين الديكتاتورية في الحكم، ومنح الأولوية لمن سموهم بـ"ضباط فرنسا"، علما أن هذه العملية خلفت حملة اعتقالات واسعة، وتم سجن عدد كبير من المتهمين، ولم يطلق سراح أغلبهم إلا بعد قرار العفو الذي أصدره الرئيس الشاذلي بن جديد مباشرة بعد توليه الحكم.
ويعد المجاهد الراحل أمحمد حابه، أحد أبرز قيادات الثورة التحريرية بمنطقة الأوراس، حيث ولد عام 1933 بقرية شناورة بتكوت، وقد شرع في مرحلة النضال في وقت مبكر تحت لواء حزب الشعب، كما واكب مسيرة ثورة التحرير منذ اندلاعها مطلع نوفمبر 1954، وشارك في عدة معارك طاحنة ضد قوات الاستدمار الفرنسي، بمعية قيادات ثورية معروفة بمنطقة الأوراس، على غرار الصادق جغروري وحسين برحايل وأحمد قادة وأحمد نواورة ومحمد الصالح يحياوي وعمار ملاح وغيرهم، في الوقت الذي تدرّج في ترقية الرتب العسكرية، منها عسكري الناحية وصولا إلى تعيينه كمسؤول على الناحية الأولى آريس، بمساعدة عدة إطارات مثل معاليم الطاهر (مسؤول عسكري)، وعبد الباقي بن عباس (إخباري الناحية)، ويوسف نوري (سياسي الناحية) ثم بشير نقاوسي عضو بالناحية مكلف بالتموين.
وحسب شهادة المجاهد حابه أمحمد، قبل وفاته، فإن ناحية آريس كانت الأصعب والأخطر، بسبب التواجد المكثف لقوات العدو الفرنسي، وكذا أبراج المراقبة في الأماكن المهمة، إضافة إلى كثرة الثكنات العسكرية. كما تم تعيينه في السنوات الأخيرة من الثورة مسؤولا عن المنطقة الرابعة بأمر من قائد الولاية الأولى التاريخية طاهر زبيري.
المسعوذ اوزلماظ - ain mguel2016/09/30 على 21:441
فرق بين من يفعل وبين من يشرك فمو . ومنذ ذلك الحين والاوراس معاقب الى اليوم وربما في ال15 سنة الاخير اكثر من اي وقت مضى و ربما يراد بالاوراس ان يبقى في التخلف والهلاك . فقط لأنه حارب فرنسا ؟ ومع الاسف فرنسا تركت ابناءها المخلصين لليوم يبكون عليها. واليم نشوف في سي .... لي حاب يبيع الشراب في الحوانت في الجرائد . لم يعد الكلام ينفع
عابر سبيل2016/09/30 على 21:562
رحمه الله المجاهد امحمد حابة واسكنه فسيح جنانه ، الذي اردت ان اضيف معلومة للتاريخ ان محمد حابة لم يلتحق بالثورة الا بعد 1956اي بعد عامين من اندلاع الثورة والمجاهد والقائد الكبير "اطال الله في عمره" احمد قادة هو الذي جنده بجبال الاوراس لم يكن من مجاهدي نوفمبر 1954
2016/09/30 على 21:593
في قمم الجبال تموت الأسد جوعا ولحم الظأن يرمى للكلاب. رحم الله البطل الشهم العظيم . أوراسي
ابن شهيد2016/09/30 على 22:134
رحم الله المجاهد محمد حابة ، محمد حابة التحق باثورة في سنة 1956 والذي جنده مازال على قيد الحياة وهو المجاهد احمد قادة فمحمد حابة لم يكن من مجاهدي1954 ،الهم ارحم موتانا واغفرلهم يارب
طاب القلب, - USA2016/09/30 على 22:135
ما هو الفرق بين الانقلاب و تصحيح الثورة اضن الاثنين من عمل واحد الى الاسماء تختلف الاول لتلميع الصورة و الثاني لتشويه الصورة, يالطيف ربي خلقنا في بيئة لاتصلح للانسان ان يعيش كريم, تاريخ بلد بائكمله اخفيا على الموطن و الرئي العام ياللعجب , على كل حال رحما الله الشهداء الحقنيين,