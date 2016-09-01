أنقذت فرقة الدرك الوطني في بوكانون بتلمسان، الخميس، طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وهي تلميذة تزاول تعليمها في الابتدائي من عملية اختطاف.
الضحية كانت عائدة مساء الخميس الفارط، من مدرستها نحو مسكنها العائلي على مستوى قرية بوكانون الحدودية، قبل أن يختطفها شاب في العقد الثاني من عمره، تبيّن لا حقا أنه يشتغل كممرض على مستوى القطاع الصحي بباب العسة. ومن حسن حظ الطفلة أن أختها سارعت إلى التبليغ عن عملية الاختطاف، كما ساعد فلاّح بمنطقة سيدي عمر على بعد كيلومترات قليلة عن بوكانون في الإبلاغ عن المتورط، لما شاهده يتحدث في الهاتف ويؤكد أن الطفلة معه، ليسارع إلى التبليغ عنه قبل أن تتدخل عناصر الدرك الوطني لتحرير الفتاة التي كانت محتجزة في بناية في طور الإنجاز. ولا زالت التحقيقات متواصلة مع المتهم الموقوف من أجل الوصول إلى بقية شركائه.
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تحرير تلميذة كانت محتجزة في بناية قيد الإنجاز بتلمسان
سميح. ب
أنقذت فرقة الدرك الوطني في بوكانون بتلمسان، الخميس، طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وهي تلميذة تزاول تعليمها في الابتدائي من عملية اختطاف.
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تحرير تلميذة كانت محتجزة في بناية قيد الإنجاز بتلمسان
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الضحية كانت عائدة مساء الخميس الفارط، من مدرستها نحو مسكنها العائلي على مستوى قرية بوكانون الحدودية، قبل أن يختطفها شاب في العقد الثاني من عمره، تبيّن لا حقا أنه يشتغل كممرض على مستوى القطاع الصحي بباب العسة. ومن حسن حظ الطفلة أن أختها سارعت إلى التبليغ عن عملية الاختطاف، كما ساعد فلاّح بمنطقة سيدي عمر على بعد كيلومترات قليلة عن بوكانون في الإبلاغ عن المتورط، لما شاهده يتحدث في الهاتف ويؤكد أن الطفلة معه، ليسارع إلى التبليغ عنه قبل أن تتدخل عناصر الدرك الوطني لتحرير الفتاة التي كانت محتجزة في بناية في طور الإنجاز. ولا زالت التحقيقات متواصلة مع المتهم الموقوف من أجل الوصول إلى بقية شركائه.