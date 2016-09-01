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8 أشهر سجنا موقوفة النفاذ ضده
طيار فرنسي يقاضي جزائريا بسبب "تحيا الجزائر"!
استمع قاضي الحكم بمحكمة الجنح بالحراش، الخميس، إلى تصريحات شاب في أواخر عقده الثالث، المتهم بجنحتي السب والشتم، على إثر شكوى قيدها ضده طيار من أصل وجنسية فرنسية أمام السلطات القضائية بالجزائر، فور نزوله بالمطار الدولي هواري بومدين.
حيث أكد في شكواه أنه تعرض لعبارات السب والشتم في حقه وبلده من قبل المتهم، وذلك بسبب طرده من قبل السلطات الفرنسية لعدم امتلاكه وثائق وجواز سفر تثبت إقامته بأراضيها، ليتم إجلاؤه إلى الجزائر عبر الطائرة التي كان يقودها المدّعي.
وقد تمّ تحويل المتهم مباشرة بعد الشكوى إلى المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، أين أنكر كل ما ورد ضده، مؤكدا أنه لم يردد سوى عبارة "تحيا الجزائر" خلال وجوده على متن الطائرة، غير أن المحكمة أدانته بعد سماع أقواله والاطلاع على المحضر المدون لدى مصالح الضبطية القضائية، بـ 8 أشهر موقوفة النفاذ و20 ألف غرامة مالية.
salim123 - guelma2016/09/30 على 22:181
هذي بدون نقاش اعاقبوه وبلاك يعدموه الجزائري يبقى مذنب .فرنسي وش بيك وما ادراك ما فرنسا سيدة العبيد العيب فينا مش فيهم .
L'Expulsee2016/09/30 على 22:342
الطيار الفرنسي: حيث أكد في شكواه أنه تعرض لعبارات السب والشتم في حقه وبلده,
المتهم في القضية جزائري مطرود من قبل السلطات الفرنسية لعدم امتلاكه وثائق الاقامة على ارضيها، ليتم إجلاؤه إلى الجزائر عبر الطائرة التي كان يقودها المدّعي.
هل فعلا كلمة '' تحيا الجزائر'' تقلق الطيار و يرفع دعوة قضائية? صرحتا لا اضن ذلك.
ليس لان الطيار من دولة مجرمة نقف مع المعتدي بل نقف مع الحق, تعلمت كلمة ''قول الحق و لو كان مرا''
SoloDZ2016/09/30 على 22:353
عجيبة هي العلاقات الجزائرية الفرنسية التي مسؤولينا يتغنوا بها على انها مميزة واستثنائية وكأن فرنسا هي رب العالم المحيي المميت الرازق القاهر فوق الدول فمن يقول تحيا الجزائر في فرنسا يتم سجنه ومن يقول نفس الشيء على فرنسا في الجزائر يتم ترقيته فوق فوق وكأنه تمجيد وتسبيح وتقديس للإله فرنسا
عزوز2016/09/30 على 22:404
هذا ا سمه الخوف من فافا و ارضاءا لاسيادهم الفرنسيين ......اين انت يا هواري بو مدين كرامة الجزائري في بلده........