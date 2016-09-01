8 أشهر سجنا موقوفة النفاذ ضده طيار فرنسي يقاضي جزائريا بسبب "تحيا الجزائر"!

استمع قاضي الحكم بمحكمة الجنح بالحراش، الخميس، إلى تصريحات شاب في أواخر عقده الثالث، المتهم بجنحتي السب والشتم، على إثر شكوى قيدها ضده طيار من أصل وجنسية فرنسية أمام السلطات القضائية بالجزائر، فور نزوله بالمطار الدولي هواري بومدين.

حيث أكد في شكواه أنه تعرض لعبارات السب والشتم في حقه وبلده من قبل المتهم، وذلك بسبب طرده من قبل السلطات الفرنسية لعدم امتلاكه وثائق وجواز سفر تثبت إقامته بأراضيها، ليتم إجلاؤه إلى الجزائر عبر الطائرة التي كان يقودها المدّعي.

وقد تمّ تحويل المتهم مباشرة بعد الشكوى إلى المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، أين أنكر كل ما ورد ضده، مؤكدا أنه لم يردد سوى عبارة "تحيا الجزائر" خلال وجوده على متن الطائرة، غير أن المحكمة أدانته بعد سماع أقواله والاطلاع على المحضر المدون لدى مصالح الضبطية القضائية، بـ 8 أشهر موقوفة النفاذ و20 ألف غرامة مالية.