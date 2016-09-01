انخفاض محسوس في درجات الحرارة

أسبوع ممطر على أغلب الولايات

date 2016/09/30 views 1882 comments 0
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icon-writer إيمان بوخليف

يتوقع أن تشهد مناطق الوطن تحولا جذريا في أحوال الطقس، ابتداء من ليلة هذا الثلاثاء، بقدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية يمتد إلى غاية نهاية الأسبوع، محملا بأمطار غزيرة على عدة ولايات مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

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وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة خاصة ليلة الثلاثاء بسبب قدوم هواء بارد قادم من أوروبا نحو المناطق الشرقية والمناطق الوسطى وأجواء غائما مصحوبة بأمطار معتبرة ورعدية تكون أكثر فعالية بمناطق التل والهضاب العليا على أن تتحسن حالة الطقس بهذه المناطق ابتداء من يوم الخميس، لتشمل المناطق الغربية للبلاد يوم الجمعة لترتفع درجات الحرارة من جديد.

وسينهي هذا الاضطراب الجوي الأجواء الحارة التي عرفتها ولايات الوطن، حيث ستسجل 18 درجة بالعاصمة و13 بولاية البيض و12 ببرج بوعريريج، لترتفع مرة أخرى بحر الأسبوع القادم لتصل ما بين 27 درجة، وصولا إلى 38 درجة بالمناطق الصحراوية على غرار أدرار وعين صالح.

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