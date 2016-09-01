شرع المتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني ببسكرة، الثلاثاء، في تنفيذ مشروع تخليد أيام الذاكرة الوطنية، من خلال برنامج عملي يحصي عديد الأحداث التاريخية عبر تراب الولاية وبلدياتها منذ فترة المقاومة الشعبية وصولا إلى معارك ثورة أول نوفمبر 54.
وستكون البداية بإحياء ذكرى معركة أورشمضاص المصادفة ل 27 سبتمبر من كل سنة، والتي جرت وقائعها بجبال عين زغطوط، على أن يشمل النشاط باقي بلديات بسكرة بالتنسيق مع والي بسكرة والأمانة الولائية لمنظمة المجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء وعديد الشركاء، وحسب مدير المتحف الجهوي ببسكرة ورئيس مجلس إدارته زوقاري رابح، فإن عدة أنشطة ستقام بالتوازي مع أيام الذاكرة في سياق تفعيل دور المؤسسة المتحفية في جمع الشهادات الحية من أفواه مجاهدي كل منطقة تكون طرفا في احتضان التظاهرة التي ستمتد لسنة كاملة، بغية حث المواطنين على تدعيم المتحف بالصور والوثائق والأسلحة والأواني وغيرها من مخلفات الثورة التحريرية الكبرى، وكذا إقامة ندوات وموائد مستديرة ينشطها مجاهدون وأساتذة جامعيون خلال الزيارات التي ستبرمج للمواقع والمعالم التاريخية بكل بلدية، كما سيتم عرض أفلام ثورية وأشرطة تاريخية منجزة من قبل وزارة المجاهدين للتعريف برموز الثورة التحريرية، وفي سياق البرنامج المعد من قبل وزارة المجاهدين، ضمن برنامج أسابيع الذاكرة الوطنية، من المنتظر أن يشارك المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة في تخليد العديد من المناسبات الوطنية التي ستقام في سبع ولايات، كما برمجت زيارة بين الملحقات العشرة التابعة للمتحف الجهوي ببسكرة، في إطار تخليد المعارك التاريخية التي وقعت على تراب الولاية السادسة التاريخية في مرحلتي المقاومة الشعبية وثورة أول نوفمبر
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1رفضني لأنني لم أقبل الحرام!
2التباهي والتفاخر رغم الفقر والحاجة
3وراء كلّ رجل عظيم امرأة نكديّة!
4متحف بسكرة يضبط برنامجا مكثفا لتخليد أيام الذاكرة الوطنية
Français English
الرأي
سلطان بركاني
لكم الله يا أطفال سوريا
سليم قلالة
تحيّة لعلمائنا.. من الفضاء
عبد الناصر
السعودية وإيران على مذهب واحد!
ياسين معلومي
صفعة مولودية بجاية
عمار يزلي
يوسف في بئر النفط
فهد المصري
كيف نجحت"خطة الشيطان"في عسكرة وأسلمة ثورة السوريين ؟
محمد سليم قلالة
هل نتحوّل من جيل facebook إلى جيل الـMooc؟
محمد الهادي الحسني
حياة "دار الحديث" العامرة
جمال لعلامي
عقيدة التيئيس!
رشيد ولد بوسيافة
مستقبلنا داخل برميل نفط!
الفيديو
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
تسطير أنشطة تاريخية تشمل جميع بلديات الزيبان
متحف بسكرة يضبط برنامجا مكثفا لتخليد أيام الذاكرة الوطنية
صالح سعودي
مراسل لجريدة الشروق، وصحافي مهتم بالقضايا الرياضية والمحلية والتاريخية
شرع المتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني ببسكرة، الثلاثاء، في تنفيذ مشروع تخليد أيام الذاكرة الوطنية، من خلال برنامج عملي يحصي عديد الأحداث التاريخية عبر تراب الولاية وبلدياتها منذ فترة المقاومة الشعبية وصولا إلى معارك ثورة أول نوفمبر 54.
تغطيات ذات صلة
متحف بسكرة يضبط برنامجا مكثفا لتخليد أيام الذاكرة الوطنية
وراء كلّ رجل عظيم امرأة نكديّة!
رفضني لأنني لم أقبل الحرام!
التباهي والتفاخر رغم الفقر والحاجة
بهذه الطريقة تطيح الزوجات بعشيقات أزواجهن في الصين!!
وستكون البداية بإحياء ذكرى معركة أورشمضاص المصادفة ل 27 سبتمبر من كل سنة، والتي جرت وقائعها بجبال عين زغطوط، على أن يشمل النشاط باقي بلديات بسكرة بالتنسيق مع والي بسكرة والأمانة الولائية لمنظمة المجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء وعديد الشركاء، وحسب مدير المتحف الجهوي ببسكرة ورئيس مجلس إدارته زوقاري رابح، فإن عدة أنشطة ستقام بالتوازي مع أيام الذاكرة في سياق تفعيل دور المؤسسة المتحفية في جمع الشهادات الحية من أفواه مجاهدي كل منطقة تكون طرفا في احتضان التظاهرة التي ستمتد لسنة كاملة، بغية حث المواطنين على تدعيم المتحف بالصور والوثائق والأسلحة والأواني وغيرها من مخلفات الثورة التحريرية الكبرى، وكذا إقامة ندوات وموائد مستديرة ينشطها مجاهدون وأساتذة جامعيون خلال الزيارات التي ستبرمج للمواقع والمعالم التاريخية بكل بلدية، كما سيتم عرض أفلام ثورية وأشرطة تاريخية منجزة من قبل وزارة المجاهدين للتعريف برموز الثورة التحريرية، وفي سياق البرنامج المعد من قبل وزارة المجاهدين، ضمن برنامج أسابيع الذاكرة الوطنية، من المنتظر أن يشارك المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة في تخليد العديد من المناسبات الوطنية التي ستقام في سبع ولايات، كما برمجت زيارة بين الملحقات العشرة التابعة للمتحف الجهوي ببسكرة، في إطار تخليد المعارك التاريخية التي وقعت على تراب الولاية السادسة التاريخية في مرحلتي المقاومة الشعبية وثورة أول نوفمبر