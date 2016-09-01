استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بعدما طعن عنصر أمن إسرائيلي، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في قلنديا في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلن متحدث باسم شرطة الاحتلال.
وقالت شرطة الاحتلال، إن "المهاجم الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 28 عاماً ويتحدر من القدس، اقترب سيراً من أحد الحواجز الإسرائيلية وهاجم بالسكين عنصر أمن نقل إلى المستشفى. وأطلق جنود آخرون النار على المهاجم وأردوه قتيلاً".
ومنذ بدء الهبة الجماهيرية الفلسطينية في الأول من أكتوبر العام الماضي، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أعمال عنف أسفرت عن استشهاد 233 فلسطيني على الأقل، في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضاً 35 إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وإريتري وسوداني وأردني.
وتقول شرطة الاحتلال، إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على إسرائيليين. ويشكك الفلسطينيون في هذه المعلومات ويتهمون قوات الاحتلال عادة، بإعدام الشبان ميدانياً بدم بارد بزعم "تنفيذ عمليات طعن".
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى طعنه عنصر أمن
الشروق أونلاين - وكالات
استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بعدما طعن عنصر أمن إسرائيلي، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في قلنديا في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلن متحدث باسم شرطة الاحتلال.
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وقالت شرطة الاحتلال، إن "المهاجم الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 28 عاماً ويتحدر من القدس، اقترب سيراً من أحد الحواجز الإسرائيلية وهاجم بالسكين عنصر أمن نقل إلى المستشفى. وأطلق جنود آخرون النار على المهاجم وأردوه قتيلاً".
ومنذ بدء الهبة الجماهيرية الفلسطينية في الأول من أكتوبر العام الماضي، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أعمال عنف أسفرت عن استشهاد 233 فلسطيني على الأقل، في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ودهس قتل فيها أيضاً 35 إسرائيلياً إضافة إلى أمريكيين اثنين وإريتري وسوداني وأردني.
وتقول شرطة الاحتلال، إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على إسرائيليين. ويشكك الفلسطينيون في هذه المعلومات ويتهمون قوات الاحتلال عادة، بإعدام الشبان ميدانياً بدم بارد بزعم "تنفيذ عمليات طعن".