تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار عبر الحدود في منطقة كشمير، السبت، في مناوشات محدودة تأتي في وقت من التوتر المتصاعد بين الجارتين النوويتين.
وتبادل ضباط الجيش من البلدين الاتهامات بشأن بدء إطلاق النار الذي وقع في الصباح عبر ما يسمى "بخط المراقبة" الذي يفصل بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.
وجاء تبادل إطلاق النار بعد يومين من إعلان نيودلهي، إن القوات الهندية عبرت إلى الجزء الواقع تحت سيطرة باكستان من كشمير وقتلت من يشتبه أنهم متشددون في ضربة محددة بدقة وهي عملية تقول باكستان إنها لم تحدث على الإطلاق.
وكان الإعلان الهندي رداً على هجوم وقع الشهر الماضي على قاعدة عسكرية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير وقتل فيه 19 جندياً وألقت نيودلهي بالمسؤولية فيه على متشددين عبروا من باكستان. وتنفي إسلام آباد أي ضلوع لها في الأمر.
وقال ضابط كبير في الجيش الهندي، اليوم (السبت): "القوات الباكستانية انتهكت اليوم وقف إطلاق النار في قطاع بالانوالا من منطقة أخنور في جامو.. استهدفت خمسة من مواقعنا بأسلحة خفيفة وقمنا بالرد أيضاً بإطلاق النار لكن لم تقع خسائر".
وقال مسؤول عسكري باكستاني، إن قواتهم "ردت بشكل ملائم على إطلاق نار هندي جاء من جانبهم".
وخاض البلدان حربين من بين ثلاثة حروب نشبت بينهما منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1947 بسبب كشمير وتقول الدولتان إن لهما الحق في السيطرة على كامل كشمير.
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القوات الهندية والباكستانية تتبادل إطلاق النار في كشمير
رويترز - الشروق أونلاين
تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار عبر الحدود في منطقة كشمير، السبت، في مناوشات محدودة تأتي في وقت من التوتر المتصاعد بين الجارتين النوويتين.
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وتبادل ضباط الجيش من البلدين الاتهامات بشأن بدء إطلاق النار الذي وقع في الصباح عبر ما يسمى "بخط المراقبة" الذي يفصل بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.
وجاء تبادل إطلاق النار بعد يومين من إعلان نيودلهي، إن القوات الهندية عبرت إلى الجزء الواقع تحت سيطرة باكستان من كشمير وقتلت من يشتبه أنهم متشددون في ضربة محددة بدقة وهي عملية تقول باكستان إنها لم تحدث على الإطلاق.
وكان الإعلان الهندي رداً على هجوم وقع الشهر الماضي على قاعدة عسكرية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير وقتل فيه 19 جندياً وألقت نيودلهي بالمسؤولية فيه على متشددين عبروا من باكستان. وتنفي إسلام آباد أي ضلوع لها في الأمر.
وقال ضابط كبير في الجيش الهندي، اليوم (السبت): "القوات الباكستانية انتهكت اليوم وقف إطلاق النار في قطاع بالانوالا من منطقة أخنور في جامو.. استهدفت خمسة من مواقعنا بأسلحة خفيفة وقمنا بالرد أيضاً بإطلاق النار لكن لم تقع خسائر".
وقال مسؤول عسكري باكستاني، إن قواتهم "ردت بشكل ملائم على إطلاق نار هندي جاء من جانبهم".
وخاض البلدان حربين من بين ثلاثة حروب نشبت بينهما منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1947 بسبب كشمير وتقول الدولتان إن لهما الحق في السيطرة على كامل كشمير.