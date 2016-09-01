ثلاث هزات أرضية تضرب الجزائر في يوم واحد

date 2016/10/01 views 788 comments 0
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icon-writer واج

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، ثلاث هزات أرضية بكل من ولايات قسنطينة وميلة وتيباز.

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كشف بيان لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء، السبت، أنه سجل فجر اليوم على الساعة 04 و20 د هزة أرضية بولاية تيبازة بلغت درجتها 3,3 على سلم ريشتر، موضحا أن موقع الهزة حدد بـ04 كلم جنوب غرب بني ملوك.

وذكر بيان للمركز  أنه سجل على الساعة الـ5 و15 د هزة ارضية بولاية ميلة بلغت درجتها 3.1 على سلم ريشتر وحدد موقع الهزة  بـ14 كلم جنوب شرق شلغوم العيد التابعة لولاية ميلة.

من جهة أخرى سجلت على الساعة الـ5 و 38 د هزة أرضية بولاية قسنطينة بلغت درجتها 2.9 على سلم ريشتر، وحدد موقع الهزة حدد بـ 7 كلم جنوب غرب اولاد رحمون التابعة لولاية قسنطينة.

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