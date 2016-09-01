ثلاث هزات أرضية تضرب الجزائر في يوم واحد

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، ثلاث هزات أرضية بكل من ولايات قسنطينة وميلة وتيباز.

كشف بيان لمركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء، السبت، أنه سجل فجر اليوم على الساعة 04 و20 د هزة أرضية بولاية تيبازة بلغت درجتها 3,3 على سلم ريشتر، موضحا أن موقع الهزة حدد بـ04 كلم جنوب غرب بني ملوك.

وذكر بيان للمركز أنه سجل على الساعة الـ5 و15 د هزة ارضية بولاية ميلة بلغت درجتها 3.1 على سلم ريشتر وحدد موقع الهزة بـ14 كلم جنوب شرق شلغوم العيد التابعة لولاية ميلة.

من جهة أخرى سجلت على الساعة الـ5 و 38 د هزة أرضية بولاية قسنطينة بلغت درجتها 2.9 على سلم ريشتر، وحدد موقع الهزة حدد بـ 7 كلم جنوب غرب اولاد رحمون التابعة لولاية قسنطينة.